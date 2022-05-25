Waze, Audio Player’ına Apple Music desteği ekleyerek, kullanıcıların müzik aboneliklerine uygulama içinden erişmelerini sağladı.

Waze, 2021’de uygulamasına Audio Player’ı desteği eklerken ve zaman içinde kademeli olarak daha fazla hizmet ekledi. Salı günü, Google’ın sahip olduğu navigasyon aracı nihayet listeye Apple Music‘i ekledi.

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Entegrasyon, Apple Music abonelerinin hesaplarını Waze’e bağlamalarının ve ardından Waze uygulamasının içinden müzik çalmayı kontrol edebilmelerinin mümkün olduğu anlamına geliyor. Bu, kullanıcıları dinledikleri şeyde değişiklik yapmak için ana harita arayüzünden uzaklaşmak zorunda kalmadan kurtarır ve sürücünün dikkatinin dağılması tehlikesini en aza indirir.

Waze Blog, “iPhone’da Waze ile araba kullanırken Apple Music abonelerine şarkılarını getirmek için Apple Music ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

Apple Music’in gelişi, desteklenen bir dizi başka müzik, podcast ve sesli kitap hizmetinin ardından geldi. Bu liste Audible, Deezer, NPR, iHeartRadio, Pandora, YouTube Music, Amazon Music ve diğerlerini içeriyor.