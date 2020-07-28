Microsoft Aile Güvenliği uygulamasını ilk olarak Mart ayında duyurmuştu. Daha sonra Mayıs ayında deneme sürümü belirli kullanıcılara sunulmuştu. Birkaç ay test ettikten sonra şirket bu hafta hizmetin Android ve iOS için kullanılabilir olduğunu duyurdu.

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Microsoft “Aile Güvenliği” uygulaması genel kullanıma sunuldu!

Uygulama adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcıların aile üyeleri ve dijital kullanımları hakkında bilgi paylaşımı sağlamakta. Kullanıcıların uygulamaları kullanım sürelerinin sınırlandırılması, çocuklar için belirli web sitelerine erişimin kısıtlanması ve hatta konum paylaşım yoluyla üyelerin nerede olduğu konusunda bilgi alma gibi imkanları var. Bunlara ek olarak ebeveynler yalnızca kullanım istatistiklerini değil aynı zamanda tükettikleri içerikleri gözlemlemek için haftalık etkinlik raporları almayı da seçebilirler.

Microsoft ayrıca uygulamasına belirli uygulamaları engelleme özelliğini de ekledi. Web’de gezinmeye geldiğinde Edge tarayıcı kullanılarak yapılan aramalar için filtreler uygulanabilmekte. Bu özellik Windows, Xbox ve Android’de çalışabilmekte. İçerik denetimi ve kullanım sınırlamalarının yanı sıra Aile Güvenliği ile ebeveynlerin istenmeyen satın alma işlemlerinden kaçınmalarına da olanak tanıyor. Bu işlem aktifleştirildiğinde satın alma işlemi sırasında ebeveynlerin e-posta yoluyla sunulan istekleri onaylaması gerekmekte.

Son olarak Aile Güvenliği uygulamasındaki konum paylaşımı ile aile bireyleri birbirlerinin konum bilgilerine gerçek zamanlı olarak ulaşabilirler. Uygulama ile birlikte ev gibi ortak kullanım alanları için güvenli bölgeler belirlenebilmekte. Aile üyelerinden biri güvenli olarak tanımlanan konuma girdiğinde veya çıktığında kullanıcıları uyaran bir bildirim açmak mümkün. Özelliklerin çoğu Android, Windows ve Xbox için kullanılabilir olsa da bazı özellikler iOS için ileride aktifleştirilecektir. Uygulama şu anda Android Play Store üzerinden son kullanıcıya sunulmuş durumda ve iOS sürümünün de yakında yayınlanması bekleniyor.