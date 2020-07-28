Uygulama
Microsoft “Aile Güvenliği” uygulaması genel kullanıma sunuldu!
Microsoft Aile Güvenliği uygulamasını ilk olarak Mart ayında duyurmuştu. Daha sonra Mayıs ayında deneme sürümü belirli kullanıcılara sunulmuştu. Birkaç ay test ettikten sonra şirket bu hafta hizmetin Android ve iOS için kullanılabilir olduğunu duyurdu.
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Microsoft “Aile Güvenliği” uygulaması genel kullanıma sunuldu!
Uygulama adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcıların aile üyeleri ve dijital kullanımları hakkında bilgi paylaşımı sağlamakta. Kullanıcıların uygulamaları kullanım sürelerinin sınırlandırılması, çocuklar için belirli web sitelerine erişimin kısıtlanması ve hatta konum paylaşım yoluyla üyelerin nerede olduğu konusunda bilgi alma gibi imkanları var. Bunlara ek olarak ebeveynler yalnızca kullanım istatistiklerini değil aynı zamanda tükettikleri içerikleri gözlemlemek için haftalık etkinlik raporları almayı da seçebilirler.
Microsoft ayrıca uygulamasına belirli uygulamaları engelleme özelliğini de ekledi. Web’de gezinmeye geldiğinde Edge tarayıcı kullanılarak yapılan aramalar için filtreler uygulanabilmekte. Bu özellik Windows, Xbox ve Android’de çalışabilmekte. İçerik denetimi ve kullanım sınırlamalarının yanı sıra Aile Güvenliği ile ebeveynlerin istenmeyen satın alma işlemlerinden kaçınmalarına da olanak tanıyor. Bu işlem aktifleştirildiğinde satın alma işlemi sırasında ebeveynlerin e-posta yoluyla sunulan istekleri onaylaması gerekmekte.
Son olarak Aile Güvenliği uygulamasındaki konum paylaşımı ile aile bireyleri birbirlerinin konum bilgilerine gerçek zamanlı olarak ulaşabilirler. Uygulama ile birlikte ev gibi ortak kullanım alanları için güvenli bölgeler belirlenebilmekte. Aile üyelerinden biri güvenli olarak tanımlanan konuma girdiğinde veya çıktığında kullanıcıları uyaran bir bildirim açmak mümkün. Özelliklerin çoğu Android, Windows ve Xbox için kullanılabilir olsa da bazı özellikler iOS için ileride aktifleştirilecektir. Uygulama şu anda Android Play Store üzerinden son kullanıcıya sunulmuş durumda ve iOS sürümünün de yakında yayınlanması bekleniyor.
Genel
Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleyebilirsiniz!
Spotify’da Mayıs ayında premium kullanıcılarının birlikte müzik dinleyebileceği Grup Oturumları özelliğini duyurmuştu. Şimdi son güncelleme ile birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarınız ile aynı müziği veya podcast’i dinleyebilirsiniz.
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Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla eş zamanlı olarak müzik dinleyebilirsiniz!
COVID-19 salgını sonrasında arkadaşlarımız ve yakınlarımız ile buluşmak ve birlikte vakit geçirmek her zamankinden daha zor hale geldi. Salgın başladığından bu yana teknoloji şirketlerinin de mesafelere rağmen insanların birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyan yeni uygulamalar duyurduklarını gördük. Bu uygulamalardan biri ise Spotify’ın Grup Oturumları özelliğiydi. Şirket son güncelleme ile birlikte Grup Oturumları özelliğini birlikte müzik veya podcast dinlemek isteyen 5 kişiye kadar genişletti. Bu özelliği kullanabilmek için oturuma katılan herkesin premium aboneliğe sahip olması gerekmekte. Kullanıcılardan biri oturumu başlatmalı ve paylaşım linkini diğer arkadaşları ile paylaşmalı. Ancak bu uygulama ile birlikte arkadaşlarınızla birlikte sadece müzik veya podcast dinleyebilirsiniz. Dinledikleriniz hakkında tartışmak veya bağımsız olarak iletişim kurmak için başka bir platform kullanmanız gerekmekte.
Oturumun kurucusu ve katılımcılar oynatılan müziği kontrol edebilir ve parçaları atayabilir. Bunun yanı sıra sıradaki parçayı seçebilir veya oynatılmakta olan listeye daha fazla şarkı ekleyebilirler. Özellik tamamen eş zamanlı dinleme ile ilgili olduğundan kullanıcıların yaptığı bu gibi değişiklikler hemen tüm katılımcı cihazlara yansıyacaktır.
Şirket Grup Oturumları olarak ifade edebileceğimiz özelliğini ilk olarak Mayıs ayında tanıtmıştı. Özellik hala beta sürümünde ve bu nedenle kullanıcılar problemler ile karşılaşabilirler. COVID-19 salgını nedeniyle insanlar arasındaki sosyal mesafenin arttığı bu dönemde arkadaşlarınızla film izlemek ve oyun oynamanın yanı sıra artık birlikte müzik dinleme keyfini de yaşayabileceksiniz.
Uygulama
Telegram 6.3 güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor!
Geçen ay Telegram ekibi yeni bir video düzenleyici, fotoğraf ve videolara eklenebilen animasyonlu çıkarmalar da dahil olmak üzere birkaç yeni özelliği uygulamalarına eklemişti. Şirket son olarak 6.3 sürüm numarasına sahip yeni güncellemesini tanıttı.
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Telegram artık kullanıcıların 2GB dosya göndermesine olanak sağlıyor!
Telegram 6.3 sürüm güncellemesi ile uygulamanın sahip olduğu özellikler yelpazesi giderek genişliyor. Uygulamada paylaşılan dosyalar için boyut sınırı 2014’ten beri 1.5GB olarak belirlenmişti. Son gelen güncelleme ile birlikte bu limit dosya başına 2GB’a çıkartılıyor. WhatsApp ile karşılaştırdığımızda bu rakamın medya dosyaları için 16MB ve dokümanlar için 100MB ile sınırlı olduğunu görmekteyiz. Ayrıca güncelleme ile birlikte profil resminizi bir profil videosuna çevirebilme imkanınız da var. Birisi kullanıcının profilini açtığında bu video oynatılıyor ve sohbet ekranında görüntülemek için videodan belirli bir kare seçmek mümkün. Tüm bunların yanı sıra daha önce kullandığınız profil resimleriniz ve videolarınızı geçerli olan profil resminizin yerine yeniden seçmek de mümkün.
Video düzenleyici tarafında ise ön kameradan kaydedilen fotoğraf ve videolar için kullanıcıların tercih edebileceği filtre seçenekleri mevcut. Telegram ekibi ayrıca medya dosyaları için genel bir küçük resim yerine mini küçük resimler de ekledi. Son gelecek güncelleme ile birlikte yeni animasyonlu emojiler de uygulamada yerini alacak.
Duyurulan özellikler içerisinde en çok dikkat çeken Yakınındaki Kişiler özelliği de bu güncelleme ile son kullanıcıya sunulacak. Bu özellik ile birlikte iletişim listenizde yer alan kullanıcılar ile aranızdaki mesafeyi görmek veya yakınınızdaki bağlantılarınızı fark etmek mümkün. Diğer bir dikkat çeken özellik ise tanımadığı insanlardan çok sık mesaj alan kullanıcılar artık bu sohbetleri otomatik olarak sessize alabiliyor ve doğrudan arşive gönderebiliyor ancak bu özelliği kullanabilmek için uygulamanın gizlilik ayarları sayfasından etkinleştirmek gerekiyor. Geçtiğimiz Mart ayında şirket zaman içerisinde katılımcı istatistiklerini ölçmek ve görüntüleyebilmek için bir özellik sunmuştu. Kanal istatistikleri 500 veya daha fazla abonesi olan kanallar veya gruplar için kullanılabilir durumda. Yakın zamanda bu özelliğin 100 kullanıcılı kanallar ve gruplar için de sunulması bekleniyor.
6.3 sürümüne özgü özelliklere bakacak olursak: Android kullanıcılar yeniden tasarlanmış bir müzik çalara, video düzenleyici tarafında kırpma ve döndürme özelliğine ve metin eklendikçe giderek genişleyen bir giriş kutusuna sahip. Son olarak mobil tarafta kullanıcılara 2017 yılında sunulan birden fazla hesap desteği Telegram Desktop tarafından da destekleniyor.
Haber
TikTok şimdi de Amerika hükümetinin hedefinde!
Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, şu sıralar pek çok ülkenin hükümeti tarafından yoğun bir şekilde kıskaç altına alındı. Veri güvenliği tartışma konusu olan uygulamanın Hindistan’da yasaklanmasının ardından şimdi de benzer bir yaptırım ABD hükümeti tarafından tartışılıyor!
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TikTok, Huawei’den sonra ABD hükümetinin yeni hedefi oldu!
Bilindiği üzere Amerika hükümeti, Çin merkezli pek çok şirketi siyasi casusluğa destek sağlamak iddiasıyla suçluyor. Suçlamaların odağındaki şirketlerin başında ise Huawei ve ZTE yer alıyor. Bu süreçte Huawei ABD şirketleriyle iş yapamaz hale gelirken, ZTE ise geçtiğimiz günlerde resmen ulusal güvenlik tehditi ilan edildi. Hükümet kanadından gelen yeni açıklamalar ise yeni hedefin TikTok olduğunu ortaya çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü yaptığı bir röportajda TikTok için uygulanması planlanan yaptırım ile ilgili ilk kez konuştu. Yapılan mülakatta Pompeo, “Huawei teknolojilerine sahip olmanın doğuracağı sonuçları anlatmak için dünyanın her yerine gittik. ZTE’yi Amerikan ulusal güvenliği için bir tehlike olarak ilan ettik. ABD’nin cep telefonlarında yer alan TikTok ve diğer Çinli uygulamaları da engellemeyi planlıyoruz. Başkan Trump’ın önüne geçmek istemem ama bu konu üzerinde tartışıyoruz.” dedi.
CNBC’nin ulaştığı bilgilere göre, TikTok’un ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir rapor hazırlanıyor. Böylece kullanıcılardan habersiz şekilde pek çok veriye ulaştığı iddia edilen uygulamanın Play Store ve App Store marketlerinden kaldırılması mümkün olabilir. Öte yandan ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’e göre, TikTok için olası bir yasaklama kararının alınması durumunda oluşacak boşluğu Snapchat ve Facebook kolayca doldurabilir.