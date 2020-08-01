Microsoft, ABD ofislerini 2021’e kadar açmayacak

Geçtiğimiz günlerde yaşanan, eski A.B.D. Başkanı Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates gibi tanınmış isimlerin Twitter hesaplarının hacklenmesi olayında; yetkililer, olayın beyni konumunda olduğunu düşündükleri 17 yaşındaki Florida’lı bir genci tutukladılar. Bu olay, Twitter için de bir prestij kaybı olarak tarihteki yerini aldı. Gelin bu hack olayına ve sonrasında yaşanan sürece bir göz atalım.

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Twitter’da ünlüler üzerinden yayılan tuhaf mesaj “30 dakika içinde bana 1.000 Dolar gönder, 2.000 Dolar geri ödeyeyim”

Elon Musk. Bill Gates. Kanye West. Joseph R. Biden gibi isimlerin resmi Twitter hesaplarından insanlara biranda aynı mesaj gitmeye başladı. Mesaja göre bu isimler, kendilerine yapılacak 1.000 Dolar’lık Bitcoin transferi sonrasında, 2.000 Dolar değerinde Bitcoin geri ödeme yapacaklardı. Tabi ki bu mesajlar sahte idi ve Twitter hesaplarını hackleyen şahıslar tarafından gönderilmişlerdi. Durumun insanlar arasında hızla yayılmasından sonra aksiyon almaya çalışan Twitter, sorunu çözmekte de oldukça gecikmiş idi. Son dönemlerin en çarpıcı hack skandalına imza atan isim olarak ise, Florida’lı ve liseden henüz mezun olmuş 17 yaşında bir genç, elebaşı olarak tutuklandı. Gencin adı ise, Graham Ivan Clark. Ivan’ın, sahtecilik de dahil olmak üzere siber alemde gerçekleştirdiği 30 farklı kanunsuz eylem de mevcut.

Tutuklanan diğer isimler ise, Birleşik Krallık’tan 19 yaşındaki John Sheppard ve Orlando’dan 22 yaşındaki Nima Fazeli. Bu isimler de, Ivan Clark’ın suç ortağı olarak tutuklandılar. Davadan sorumlu avukat Andrew Warren ise, “Ivan Clark alışkın olduğumuz gibi 17 yaşındaki sıradan bir genç değil.” şeklinde bir demeçte bulundu. Elbette ki henüz 17 yaşında dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının birine sızmayı başararak sansasyonel bir eylem yapmış bir gencin sıradan biri olmadığı su götürmez bir gerçek. Olayın ardından, Twitter ile ilgili güvenlik şüpheleri de ayrı bir boyuta taşındı.

Mahkeme tarafından sunulan raporlara göre, hack girişiminde bulunan ekip ne kadar akıllı olsa da; planları başarıya ulaşamadan çuvalladılar. Planı gerçekleştirirken, kendi kimlikleriyle ilgili ufak da olsa izler bırakan ekip, siber güvenlik uzmanlarının da takibiyle kısa sürede gerçek kimliklerini ele verdiler. Ayrıca şahıslar para akışını gizleyemeden hack olayının anlaşılması ile de; plan bir noktada daha suya düştü.

Twitter Hack olayının elebaşı Graham Ivan Clark henüz sadece 17 yaşında

Graham Ivan Clark ile ilgili araştırmaları yürüten otoriteler, Twitter saldırısı öncesinde de dikkat çekmeyi başaran 17 yaşındaki Clark’ı zaten markaja almış durumdaydılar. Otoriteler, Clark’ın hesabında bulunan 700.000 Dolar değerindeki Bitcoin’e de el koydu. Öte yandan Twitter, geç de olsa problemin üstesinden gelerek güven tazelemeye çalıştı. Fakat bu olduğunda, hackerlar ele geçirdikleri 45 farklı hesap ile çoktan işleme koyulmuş; bunlardan 36 tanesinin de kişisel yazışmalarına ulaşmış idi. Hackerların, 7 hesabın da bütün bilgilerini ele geçirerek yazışmalar da dahil her şeyi indirdikleri belirtildi. Ülke genelinde, insanlardan haksız şekilde para çalmaya kalkan Clark, ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya.

Hackerlar bu eylemi gerçekleştirmek için nasıl bir yol izledi

Clark ve ekibinin hedef aldığı ilk kesim, Twitter çalışanları idi. Üst düzey Twitter çalışanlarının hesapların şifrelerini sıfırlama yetkisi olduğunu fark eden hackerlar, Twitter çalışanlarının admin hesaplarına ulaşarak; birçok önemli şahsın şifrelerini sıfırlayarak, hesapları ele geçirdiler. Bu noktada Trump’ın hesabının neden ele geçirilemediğine değinecek olur isek; Trump gibi devlet kademesinde üst seviyelerde bulunan insanların hesapları, olası risklere karşı normal prosedürlerin üstündeki güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Siber güvenlik uzmanı Allison Nixon, Twitter Hack olayı gibi hack vakalarının, genellikle finansal ve parasal değerler üzerinden gerçekleştiğini; fakat bir sonraki aşamada bunların devletler veya toplumlar arasında krize neden olabilecek hack eylemlerine evrilmeden (örneğin başkan Trump’ın hesabının hacklenmesi vb.); bu tip eylemler gerçekleşmeden önüne geçilebilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Nixon’a göre, bir devlet liderinin hesabını ele geçirmek isteyebilecek kötü niyetli gruplar veya organizasyonlar, Clark gibi hackerlara, hackleyebilecekleri paranın çok daha üstünü teklif ederek; bir devlet liderinin hesabını ele geçirmeleri talebinde bulunabilirdi. Böyle bir durumda oluşabilecek sonuçları ön görmek ise neredeyse olanaksız. Böyle bir durum yaşanmaması için, siber güvenlik alanındaki gelişmenin ne kadar önemli olduğu ise çok açık. Nixon, ayrıca, bu tip eylemleri gerçekleştiren kişilerin yaş ortalamasının düşük olmasının tesadüf olmadığını; büyük firmaların hesaplarının ele geçirilip sansasyon yaratılabilen eylemlerin böyle yetenekli gençlere her zaman çok çekici geldiğini ve gelmeye de devam edeceğini vurguladı.

Peki ya siz geçtiğimiz günlerde yaşanan Twitter Hack olayıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!