Microsoft’tan TikTok hamlesi!

MWC 2021 etkinliği, sadece online platformlarda düzenlenecek. Benzer şekilde geçtiğimiz günlerde, CES cephesinden gelen haberlerde Las Vegas’ta düzenlenmesi gereken fuarın fiziksel olarak yapılamayacağını ve dijital medya vasıtasıyla yayınlanacağı belirtilmişti.

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COVID-19 süreci başladığından beri çoğu etkinlik yapılamıyor. Bu sene teknoloji cephesinde gerçekleşmesi gereken, IFA 2020, CES 2020 ve Google I/O gibi teknolojiye ve gelişime yön veren etkinliklerin tamamı iptal edildi. 2020 yılının sonlarına yavaş yavaş gelirken, akıllara 2021 yılında teknoloji etkinlikleri olacak mı sorusu, gelmeye başladı.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021 etkinliği yapılacak mı?

CES 2021’in online ortamda gerçekleştirileceği duyurulduktan hemen sonra, Mobil Dünya Kongresi’nden de cevap gecikmedi. TechRadar’a konuşan ve Mobil Dünya Kongresi’ni düzenleyen GSMA, ne olursa olsun 2021 yılında Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nin yapılacağını açıkladı. Fakat, şu anda etkinliğin ne şekilde yapılacağına ilişkin iki seçenek bulunuyor.

GSMA, birkaç senedir düzenli olarak etkinliği Barcelona’daki fuar alanında yapıyor. Önümüzdeki sene için de çalışmalar şimdiden başladı bile. Fakat bu sene düzenlenmeyen etkinlik için aynı durum önümüzdeki sene de geçerli olabilir. Global sağlık durumu, etkinliğin konakçısı GSMA ve partnerleri tarafından sürekli izleniyor ve ona göre bir hamle yapılması bekleniyor.

Pandemi etkisini kaybederse, etkinlik fiziksel ortamda gerçekleşebilir!

Eğer hastalık etkisini azaltır ve dünya üzerindeki vakalar azalırsa, MWC en erken 2021’de fiziksel olarak gerçekleşecek. Durum düzelmese de, şirket elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Bunun için de şu andan itibaren tüm etkinliği dijital ortama taşımak ve MWC havasını misafirlere yaşatmak için uğraşıyorlar.

Son karar, elbette şu anda net değil. Önümüzdeki aylarda kesinleşmesi beklenen karara göre GSMA, Mobil Dünya Kongresi’ni fiziksel olarak organize edecek ve misafirlerini her zaman olduğu gibi bu sene de ağırlamaya devam edecek.