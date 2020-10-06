Mi Air 2 Pro hakkındaki detaylar netleşti

Tam kablosuz kulaklık piyasasında özellikle giriş seviyesindeki modelleriyle pazarı domine eden Xiaomi, çok yakında tanıtılması beklenen Mi Air 2 Pro ile yüksek performans vaat ediyor. 13 Ekim için planlanmış bir tanıtımı bulunan şirket, bu tarihte yeni kulaklığını da dünyaya tanıtmayı hedefliyor olabilir.

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Sızdırılan Mi Air 2 Pro videosu!

AirPods Pro’ya benzeyen tasarımıyla dikkat çeken kulaklıklar, Xiaomi’nin yeni tepe model kablosuz kulaklığı olarak piyasaya sunulacak. Ortaya çıkan yaklaşık bir dakikalık videosunda da bazı özellikleri görünen kulaklık aktif gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkıyor.

Kulak içi tasarıma ve uzun bir sapa sahip olan kulaklık, bu sayede tamamen kulağın içine sığan EarBuds gibi modellerden daha kaliteli mikrofona sahip olacak. Sapın ucunda bulunan dokunmayı algılayabilen bölgeler sayesinde ise bazı kontroller yapılabilecek. Telefona gerek olmadan aktif gürültü engelleme modları arasında bu bölgeler sayesinde geçiş yapılabileceği söylentiler arasında.

Sızdırılan özelliklere göre her iki kulaklık da 12 mm’lik sürücülere sahip olacak. Xiaomi, bu kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 28 saate, açıkken ise 20 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Kulaklıklar, altı ve üstü kavisli yerine düz bir tasarımla sunulan ve aynı zamanda şarj işlevi de gören kutunun içinde saklanacak. Bu kutu Type C portundan şarj olabilirken videoda da görüldüğü üzere kablosuz şarjı da destekleyecek.

Kutunun kapağını açtığınız zaman Xiaomi cihazlarda hemen bağlantı seçeneği oluşturduğu da görüntülenen Mi Air 2 Pro, şirketin 13 Ekim’deki tanıtımında duyurulabilir. Ancak kulaklığın fiyatı hakkında henüz bir bilgimiz yok.