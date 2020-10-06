Apple
AirPods Studio ile Apple, üçüncü parti ses cihazlarına veda edecek!
Apple tarafından gelmesi beklenen yeni iPhone serisi haricinde bir de kafa üstü kulaklıklar bulunuyor. Sektörde çıkan söylentilere göre Apple Store’larda yer alan diğer ses cihazları, AirPods Studio tanıtımı sonrası kaldırılabilir.
İlginizi çekebilir: Apple AirPods Studio ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı!
Eylül ayında tanıtılması beklenen ancak bazı sebeplerden dolayı Ekim ayına ertelenen 5G bağlantı teknolojisine sahip iPhone 12 serisi haricinde beklenen bir diğer ürün ise hiç kuşkusuz AirPods Studio. PhoneArena’da yer alan habere göre Apple, yeni tanıtacağı kulaklık ile mağazalarında halihazırda bulunan üçüncü parti ses cihazlarını kaldırmaya hazırlanıyor olabilir. Bose, Sonos ve Logitech markalı ses ürünlerinin Apple Store’lar ve online mağazasında bulunduğunu göz önüne aldığımızda bu durum şirket için belki de olumsuz sonuçlar doğurabilir.
New story: Apple has stopped selling headphones and wireless speakers from third parties — including Sonos, Bose, and Logitech — as the company gears up to launch its own new audio products https://t.co/r4CJhGNfM5
— Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2020
Bünyesinde U1 çipi barındıracak olan kulaklık oldukça başarı bir aktif gürültü engelleme sistemiyle gelecek. 349$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen kafa üstü kulaklığın üst kalite deri ve metalden imal edildiğini de belirtmiş olalım.
Apple, üçüncü parti üreticilerin ürünlerini kaldıracak
AirPods ve Pro ailesiyle kulaklık konusunda oldukça başarılı işlere imza atan şirket, çok yakında kafa üstü modelini de tanıtacak. Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen iPhone lansmanıyla mı yoksa sadece bir bültenle mi cihazın tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ne zaman tanıtılırsa tanıtılsın Apple, kendi logosunu barındırmayan ses cihazlarına artık mağazalarında yer vermeyecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası!
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası aylardır konuşuluyordu, şimdi bu iddiaları güçlendiren yeni kanıtlar bulundu.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
iPhone 12 kutu içeriği EarPods kulaklığa veda edebilir!
Apple, ilk beta yayınlandıktan sadece iki hafta sonra geliştiriciler için iOS 14.2 ve iPadOS 14.2’nin ikinci beta sürümünü yayınladı. iOS 14.2’deki bir ifadede ufak bir değişiklik, Apple’ın kulaklıkları standart iPhone 12 kutusundan kaldırmaya karar verdiği söylentilerini doğruluyor. Apple EarPods olarak adlandırdığı kulaklığı bilindiği gibi her zaman kutu içeriğinde standart olarak bulunduruyordu. Beta yazılımında bulunan yeni ifadelerde, iPhone’unuzu kullanırken radyo frekans radyasyonuna maruz kalmanızı nasıl azaltacağınızla ilgili bir bölüm bulunuyor. Apple, önceden bu ifade bölümünde ürünle birlikte verilen kulaklıkların kullanılmasını öneriyordu fakat şu an bu ifadenin kaldırılmış olduğu fark edildi. Bu da bu zamana kadar olan bütün iddiaları güçlendiriyor.
Yıllardır iPhone ve diğer şirket teknolojileri ile ilgili doğru tahminlerde bulunan ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl ilk olarak Mayıs ayında iPhone 12’nin kutu içeriğinde kulaklık olmayacağını duyurmuştu. Ayrıca yine sızıntı kaynaklarına göre kutuda bir şarj cihazı olması da beklenmiyor. Apple’ın iPhone 12 ile birlikte kutu içeriğine ekleyeceği tek aksesuarın şarj kablosu olacağı yönünde büyük iddialar bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 özellikleri ortaya çıkmış olabilir!
iPhone 13 özellikleri şimdiden ortaya çıkmış olabilir. Bilinen sızıntı kaynağı Ross Young, iPhone 13 ile ilgili büyük iddialarda bulundu.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 ailesinin fiyatları sızdırıldı!
iPhone 13 ile bizi neler bekliyor?
Apple’ın ilk 5G akıllı telefonları olan iPhone 12 serisinin gelişini beklerken, yeni nesil akıllı telefonları iPhone 13 serisi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce, ekran analisti Ross Young, Mizuho Securities’den iPhone 13 hakkında bir dizi bilgi paylaştı. Mizuho Securities tarafından tahmin edilen iPhone 13 serisi, beklenen iPhone 12 serisine çok benziyor. 6,7 inç Pro Max modeli, 6,1 inç Pro modeli, 6,1 inçlik Pro olmayan modeli ve 5,4 inç mini modeli içerecek. Bu cihazların tasarım ve görünüm olarak büyük değişikliklere uğramayacağı öngörülüyor.
Spekülasyonlara göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik teknolojiyi ekrana entegre edecek. Ayrıca rapor, BOE’nin 6.1 inç iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için ekranlar üretmek üzere LG Display ile çalışacağını iddia ediyor. Samsung’un tüm iPhone 13 ekranları için Apple’a Y-Octa(Youm On-Cell Touch AMOLED) teknolojisini sağlayacağına dair haberler de var.
Ross Young, iPhone 13 Pro modelindeki en önemli iyileştirmenin 120Hz işlevine sahip ProMotion ekran olacağını iddia ediyor. Değişken yenileme hızlarını desteklemek için LTPO görüntüleme teknolojisini kullanan 120Hz ekranın 2021 yılına kadar iPhone’da görünmeyeceği anlaşılıyor.
Apple iPhone 13 serisi iPhone 12 serisinden çok farklı olmayabilir
iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak iki Pro modelinin sensör boyutu artacak. Bu, tüm modellerin kameralarının önemli ölçüde iyileşeceği anlamına geliyor.
Sızıntı kaynağı Ross Young, her iki iPhone 13 Pro modelinin de lidar tarayıcıları kullanacağını tahmin ediyor. Ancak bu özelliğin Pro olmayan modellerde görünüp görünmeyeceği henüz belli değil. İPhone 12 için söylentiler, LiDAR’ın tüm Pro modellerinde mi yoksa sadece 6,7 inç iPhone 12 Pro Max’te mi görüneceğini netleştirmedi.
Tüm iPhone 13 modelleri 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyebilir, ancak Pro modelleri daha hızlı olan mmWave 5G’yi de destekleyecek gibi. Bu yıl mmWave 5G’yi sunan tek model iPhone 12 Pro Max olacak.
Apple iPhone SE 3 ile ilgili de tahminler var
Ross Young, 2022 baharından önce üçüncü nesil iPhone SE’nin ortaya çıkmayacağını da belirtti. Üçüncü nesil iPhone SE’nin 6.1 inç LCD ekrana, Touch ID’ye, 6GHz altı 5G’ye ve aynı çift kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, 2019’da çıkan iPhone 11’i tasarım anlamında kopyalayacağına işaret ediyor. Tabii iPhone SE modeli eski cihazın tasarımını benimsiyor ama donanım özelliklerini yükseltiyor. Bu ihtimallere göre Touch ID’yi iPad Air 4 gibi güç düğmesine entegre şekilde görebileceğimiz bir SE modeli karşımıza çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Apple A14, ilk Geekbench 5 skoruyla görüntülendi!
Apple A14 çipi popüler test uygulaması Geekbench’in veritabanında görüntülendi, sonuçlar şimdiden oldukça etkileyici duruyor!
İlginizi çekebilir: iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtıldı!
Apple A14 test sonuçları Geekbench’te görüldü!
Apple, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden gerçekleştirdiği etkinliğinde iPad Air 4’ü tanıtmıştı. İlk kez iPad Air 4 ile birlikte görüntülenen ve 5 nanometre üretim süreci normlarına göre üretilen A14 çipinin ilk Geekbench skorları ortaya çıktı. Tek çekirdek testinde A14 çipine ve 4 GB RAM’e sahip bir mobil cihaz 1583 puan aldı. Platformun tüm çekirdekleri kullandığı çoklu çekirdek testinde sonuç 4198 puana ulaştı.
Karşılaştırma için en güçlü oyun akıllı telefonu Asus ROG Phone 3’ün sonucunu ele alalım. İçinde Qualcomm Snapdragon 865+ barındıran bu telefon sırasıyla 910 ve 3229 puan almıştı ve örneğin Snapdragon destekli OnePlus 8 Pro 911 ve 3276 puan alıyor. Bu sonuçlara göre A14 çipinin yakın rakiplerine özellikle tekli çekirdek testinde fark attığı gözüküyor.