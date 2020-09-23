Akıllı Telefonlar
Mi 10T serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Xiaomi, yeni Mi 10T serisinin 30 Eylül’de tanıtılacağını duyurdu. Sızıntılara göre, merakla beklenen yeni akıllı telefonlar dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Xiaomi, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, fiyat performans vurgusu yaptı. Ayrıca telefonların, 5G destekli yeni Snapdragon 7 serisi işlemcilerden güç alacağından bahsedilmiş.
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Mi 10T serisinin öne çıkan özellikleri
Merakla beklenen Xiaomi Mi 10T serisinin çıkış tarihi, Xiaomi tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Üç farklı modelden oluşması beklenen serinin tanıtılacağı global etkinlik, 30 Eylül günü Türkiye saatiyle 15.00’te gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan bilgilere göre, Pro olarak adlandırılması beklenen serinin en üst modeli, Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Aynı zamanda 144 Hz gibi etkileyici bir ekran tazeleme hızına sahip olması bekleniyor. 108 MP ana kameraya sahip olması beklenen telefon, 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Fiyat tarafında ise amiral gemisi seviyesi diyebileceğimiz 699 euroluk bir fiyat etiketi bekleniyor.
Size ilham kaynağı olacak #Mi10Tserisi’nin tanıtılacağı global lansmanımız için tarihi şimdiden not edin! 😎 #YaratıcılığınaGüçKat pic.twitter.com/64DP2XPK2i
— Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) September 22, 2020
Xiaomi Türkiye’nin, yeni akıllı telefonların tanıtılacağı global etkinlik hakkında paylaşımda bulunması ise dikkat çekti. Buradan yola çıkarak telefonların ülkemizde satılacağı tahmininde bulunmak yanlış olmaz. Geçtiğimiz günlerde yeni telefonlar hakkında başka bilgiler de ortaya çıkmıştı. Serinin ortanca üyesinin 64 MP bir ana kameraya sahip olması ve 499 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Lite olarak adlandırılması beklenen, en uygun fiyatlı model hakkında ise 4720 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı biliniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE resmi olarak tanıtıldı!
Son dönemde kullanıcıların merakla beklediği akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy S20 FE, bugün yapılan tanıtım ile resmen tanıtıldı. Markanın “Fan Edition” serisini devam ettiren telefon, amiral gemisi seviyesindeki teknik özellikleriyle dikkat çekiyor!
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Samsung Galaxy S20 FE tanıtıldı: 120Hz ekran, üst seviye kamera!
Bir süredir hakkında çeşitli sızıntılar yayınlanan telefonun neredeyse bütün detayları ortaya çıkmıştı. Bugün Samsung’un yaptığı lansman ise ortaya atılan çoğu sızıntı ve iddiayı doğrulamış oldu. Kenar hatları sivri bir tasarım anlayışına sahip olan Galaxy S20 FE, uygun fiyatı sağlayabilmek için plastik gövdeyle geliyor. Ayrıca telefonun ekranı da Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor.
Teknik detaylar tarafında ise amiral gemisi seviyesinde özellikler görüyoruz. 6.5 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran ile gelen telefon, 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Galaxy S20 serisinin diğer cihazlarında da benzer bir özellik bulunmasına karşın 2K değil, Full HD çözünürlük ile kullanım sağlanıyordu. Haliyle Samsung Galaxy S20 FE modelinde ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor.
S10 Lite modelinde yalnızca Qualcomm Snapdragon işlemci sunan Samsung, serinin yeni cihazında da işlemci ayrımına gitmeye başlamış. ABD ve Çin pazarında Qualcomm Snapdragon 865 5G işlemci tercih edilirken, ülkemizin de dahil olduğu dünyanın geri kalanında Exynos 990 4G işlemci güç verecek. 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise güçlü işlemcileri destekliyor.
Samsung Galaxy S20 FE, kamera tarafında da etkileyici bir paket sunuyor. Üçlü arka kamera diziliminde Galaxy S20’den alınan 12 megapiksel çözünürlüklü sensör merkeze otururken, optik görüntü sabitleme (OIS) ile destekleniyor. 8 megapiksel 30x Space Zoom sensörünün tamamen yeni olduğu belirtiliyor ve bu sensör de OIS desteğine sahip. Arka taraftaki 12 megapiksellik son sensör ise 123 derece ultra geniş açı çekimleri için ayrılmış. Galaxy S20 FE’nin ön kamerasının da 32 megapiksel çözünürlükte olduğunu belirtelim.
4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Galaxy S20 FE, 25W hızlı şarjın yanı sıra kablosuz ve ters şarj özellikleri de barındırıyor. Ancak telefonun kutusundan 15W kapasiteli şarj aleti çıkması kafaları karıştırıyor. Ekran altı parmak izi okuyucu, NFC ve AKG imzalı Dolby Stereo ses sistemi de teknik özellikleri tamamlıyor.
Ülkemizde ön siparişe açılan Samsung Galaxy S20 FE, 6.499 TL önerilen satış fiyatıyla raflarda olacak. 23 Ekim’de satışa sunulacak telefonun mavi, mor, yeşil, kırmızı, beyaz ve turuncu renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
LG’nin yeni telefonları K62 ve K52 tanıtıldı
LG, uygun fiyatı hedefleyen K serisine K62 ve K52 olarak adlandırılan iki yeni telefon ekledi. Birbirleriyle neredeyse aynı olan telefonlar, tamamen aynı tasarıma sahipler. Yalnızca birkaç ufak farklılıkla ayrışıyorlar.
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LG K62 ve K52 teknik özellikleri
LG’nin yeni giriş-orta seviyesi telefonları birbirleriyle neredeyse aynı özellikleri taşıyor. LG K62 6.6 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekrana sahip. Ekranın üst tarafında delik çentik tasarımlı 28 MP ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 5 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Yapay zeka destekli kamera, sahneye ve objeye göre en doğru ayarları önerebiliyor. İşlemci tarafında ise ismi açıklanmayan 2.3 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli bir çözüm kullanılmış. Telefonda 4 GB RAM ve MicroSD ile arttırılabilen 128 GB hafıza alanı mevcut. Pil tarafında ise 4000 mAh boyutunda batarya tercih edilmiş. Yan tarafa parmak izi okuyucusu konumlandırılırken port tarafında USB 3.1 Gen 1 Type-C girişi tercih edilmiş.
LG K52, LG K62’den birkaç ufak farklılıkla ayrışıyor. LG K62’de 28 MP ön kamera kullanılırken K52’de 13 MP bir ön kamera kullanılmış. Bir diğer fark ise 128 GB yerine 64 GB bir hafıza alanına sahip olması. Geri kalan teknik özellikler her iki telefonda da aynı. Telefonlar, Ekim ayı itibarıyla satışa çıkacak. Fiyat konusunda ise LG, herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!
Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone 12 ailesi dört bireyden oluşurken en küçük model olacağı düşünülen iPhone 12 Mini’nin A14 Bionic işlemcisi yerine farklı bir işlemci ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.
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Apple tarafından gelen sızıntı haberlere göre 5,4” büyüklüğünde ekrana sahip iPhone Mini modelinin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen haberlere göre iPhone 12 Mini’de A14 Bionic işlemcisi bulunmayacak. Bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya sürülen farklı yonga iddiası, Apple’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmandaki detaylarla örtüşür nitelikte.
iPhone 12 Mini, B14 yonga seti ile gelebilir
Twitter kullanıcısı Mauri QHD tarafından bir tweet’le ortaya atılan iddiaya göre yeni gelecek Mini modeli, B14 isimli yonga setinden güç alacak. Apple’ın 15 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğinden hemen önce ortaya çıkan B14 yongasının orta seviye bir performans sunduğu öne sürülüyor.
Apple B14 chip
They have a midrange chip ready 👀
idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip
for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk
i´ve had it for months
but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it
im hearing
— Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020
iPhone 11’in halefi Mini modeli olmayacak
Bir diğer karışıklık ise yeni gelecek Mini modelinin, geçtiğimiz sene çıkan baz iPhone 11’in yerine gelip gelmeyeceği hakkında. Ancak uzmanlara göre Mini modeli ekstra bir modeli olup geçen senenin baz modeli iPhone 11’in halefi olmayacak. Mini modeliyle ilk kez kullanılacak olan B14 yongası, muhtemelen A14 kadar güçlü olmayacak. Ancak çıkış fiyatı göz önüne alındığında 650 dolar fiyat etiketi sahip bir cihazda 400 dolarlık iPhone SE 2020’de yer alan A13 yongasına göre daha performanslı bir işlemci kullanılması bekleniyor.
Yeni çipset, 5G modem barındırmayabilir
B14 işlemcisi söylentileriyle beraber cihazın 5G bağlantı teknolojisi barındırıp barındırmayacağı da merak edilmeye başlandı. Yeni yonga setiyle beraber Apple’ın 5G modemsiz bir model çıkararak maliyetleri aşağı çekmeyi planladığı düşünülüyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de daha küçük ekran barındıran performanslı bir iPhone modeli, büyük bir kesim tarafından ilgi görebilir. 6,1” büyüklüğünde iki iPhone 12 modelinin daha geleceği düşünülürse, piyasadaki küçük ekranlı cihaz talebi Mini modeline kayabilir.