Haber
5G destekli Qualcomm Snapdragon 750G tanıtıldı!
Qualcomm, orta-üst seviyede yer alan yeni mobil işlemcisi Snapdragon 750’yi resmi olarak duyurdu. Qualcomm Snapdragon 750G, mmWave 5G modem ve 120Hz ekran desteği sayesinde bütçe telefonlarının yeni vazgeçilmezi olabilir!
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Qualcomm Snapdragon 750G, orta seviye telefonları güçlendirecek!
Qualcomm’un yeni işlemcisi, geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşan Snapdragon 730G’nin modernize edilmiş hali olarak dikkat çekiyor. mmWave 5G bantlarını da kapsayan Qualcomm X51 modeme sahip işlemci, bu sayede küresel anlamda 5G desteği sunmayı başarıyor. Bunun yanı sıra Full HD+ çözünürlükte 120Hz ekran desteği de güçlü işlemcinin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.
Qualcomm Snapdragon 750G, çekirdek ve grafik birimi tarafında ise tamamen yeni bir paket sunuyor. 8 çekirdekli yapının iki performans çekirdeğini Kyro 570 Gold oluştururken, verimlilik odaklı kalan altı çekirdeği ise Cortex-A55 tamamlıyor. Grafik alanına bakıldığında da yeni Adreno 619 GPU karşımıza çıkıyor. 2.2 GHz frekansına çıkabilen işlemcinin Snapdragon 730G’ye göre %20 daha fazla performans sunabildiği belirtiliyor.
Yapay zeka konusunda da yeterli özellikler sunan Snapdragon 750G, AI motoruna gürültü engelleme ve grafik hızlandırma desteği barındırıyor. 12 GB LPDDR4x çift kanal RAM, HDR10, Bluetooth 5.0 ve Quick Charge 4+ gibi detaylar ise işlemcinin öne çıkan diğer detayları oluyor. Yıl sonundan önce akıllı telefonlara gireceği açıklanan Qualcomm Snapdragon 750G’yi ilk kullanacak üreticinin ise Xiaomi olacağını belirtelim.
Giyilebilir Teknoloji
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 duyuruldu!
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 resmi olarak tanıtıldı. Huami firmasının yeni nesil akıllı saatlerinin teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.
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Amazfit GTR 2 ve GTS 2 teknik özellikleri belli oldu!
Xiaomi‘nin alt firmaları arasında yerini alan Huami, iki yeni Amazfit saatini duyurdu. Akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olan firmanın yeni saatleri tanıtılırken, cihazların teknik özellik ve tasarım detayları da ortaya çıktı. Pahalı model olarak bizleri karşılayan GTR 2, 1.39 inçlik AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. 471 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı saat, yuvarlak tasarıma sahip olurken, firmanın iddiasına göre 14 gün ile 38 gün arası pil performansı ile piyasaya çıkacak. BioTracker özelliği sayesinde 24 saat boyunca kalp atış ölçümü yapabilen akıllı saat, aynı zamanda OxygenBeats özelliği sayesinde kandaki oksijen yoğunluğunu da ölçebilecek. Ayrıca cihazda 12 farklı spor modu yer alacak.
Amazfit GTS 2 modeli ise tasarımsal anlamda kare yapıya sahip olacak. 1.65 inçlik AMOLED ekran ile gelecek akıllı saat, 246 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Aynı şekilde firma bu modelde de 20 günlük batarya performansı vadediyor. Batarya ve tasarım detayları dışında, GTR 2 ile aynı teknik özelliklere sahip olacak akıllı saat, tek model olarak piyasaya çıkacak. Alüminyum kasaya sahip olacak GTS 2, üç farklı renk (siyah, gri, altın) seçeneği ile kullanıcılarını karşılayacak. Fiyatları da ortaya çıkan akıllı saatlerden GTS 2 modeli 150 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. İki farklı model olarak gelecek olan GTR 2 ise, spor modelde 150 dolarlık, klasik modelde de 160 dolarlık fiyat etiketleri ile piyasaya sunulacak.
Güvenlik
Avrupa Birliği’nin gizlilik talimatları sonrası Facebook Avrupa’yı terk edebilir
Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın TikTok’a karşı uyguladığı sıkı tedbirler gündem olmuştu. Şimdi de veri güvenliği konusunda Facebook‘un başı dertte. Avrupa Birliği Facebook‘a resmen ilettiği ön emirde, Facebook’un Avrupa’daki kullanıcıların kişisel verilerini Amerika’ya transfer etmemesini ve verilerin Avrupa’da kalmasının gerekliliğini bildirdi. Facebook yetkilileri ise bu karar sonrası hem Facebook’un hem de Instagram’ın Avrupa’da devam etmeyebileceğini belirtti.
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Avrupa Birliği, verilerin gizliliği konusunda sıkı bir politika izliyor. Bu politika doğrultusunda, Facebook‘a gönderilen ön emirde Avrupalı kullanıcıların verilerinin Amerika’ya transfer edilmemesi ve Avrupa’da kalması gerekliliği bildirilmişti. Facebook’a ciddi bir maddi külfet anlamına gelen bu karar sonrası, Facebook oldukça sert bir yanıt gönderdi. Facebook’un gönderdiği resmi yanıta göre, bu kararın askıya alınmaması durumunda Facebook ve Instagram‘ın Avrupa’daki faaliyetlerini durdurması söz konusu. Şirketin İrlanda ayağında veri güvenliği konusunda önemli bir göreve sahip Yvonne Cunnane yaptığı açıklamada, bu şartlarda şirketin Avrupa’daki servislerini durdurabileceğini belirtti.
Facebook ve Instagram Avrupa’da toplamda 410 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. Şirketin Avrupa faaliyetini sonlandırması sonrası 410 milyondan fazla kişini bu uygulamalara erişimi kesilecek. Ancak Facebook’un bu tehdidine rağmen bu ihtimalin az olduğu ön görülmekte. Facebook‘un Avrupa‘da bir veri merkezi kurup verileri burada tutması daha olası gözüküyor.
Genel
Elektrikli 2021 Cupra el-Born, kamuflajlı olarak görüntülendi
Haziran ayının başlarında SEAT, kompakt sınıf elektrikli otomobili el-Born‘un, ana marka altında değil, grubun performans birimi Cupra markası altında satılacağı açıklanmıştı.
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Temel olarak baktığımızda VW ID.3‘ün biraz daha vahşi bir versiyonu diyebiliriz el-Born için. 2021’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen aracın, testlerinde ileri bir aşamada olduğu düşünülüyor. Casus fotoğrafçıların kaydettiği görüntülerdeki prototipte, seri üretim tasarımını gizlemek adına paneller kullanılmasa da aracın tamamını kaplayan kamuflaj kaplaması yer alıyor.
el-Born’un tasarımını hakkında hiçbir fikrimiz yok diyemeyiz. Çünkü hem 2019 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan konsepte hem de kamuflajlı araca baktığımızda hatların oldukça benzer olduğunu görmek mümkün. Büyük ihtimalle fuarda tanıtılan aracın tamamen korunacak. Sadece SEAT logolarının yerini Cupra logoları alacak.
Cupra el-Born’un bilinen teknik detayları
Araç, VW ID.3’te kullanılan MEB mimarisini kullanacak ve VAG grubunun Zwickau‘daki tesislerinde üretilecek. el-Born, ID.3’e kıyasla daha “ruhu olan” bir model olarak pazarlanacağı için 201 beygir gücünde bir motor ve 82 kWh değerinde bir bataryaya sahip modelin de bulunduğu seçeneklere sahip olacak.
0-50 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayacağı söylenen aracın, tek şarjla 500 km menzile sahip olacağı söyleniyor. el-Born sadece tasarım olarak değil, DCC Sport dinamik şasi ayarı ile sahip olduğu daha iyi yol tutuş ve daha çevik yapısıyla ID.3’ten ayrılacak.
Tabi bu tip el-Born’a özel yetenekler ve Cupra’nın belli bir kitleye hitap eden politikasından dolayı fiyatın, ID.3’ten daha yüksek bir tabana sahip olması muhtemel bir durum.
Kaynak: Carscoops