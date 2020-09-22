5G destekli Qualcomm Snapdragon 750G tanıtıldı!

Qualcomm, orta-üst seviyede yer alan yeni mobil işlemcisi Snapdragon 750’yi resmi olarak duyurdu. Qualcomm Snapdragon 750G, mmWave 5G modem ve 120Hz ekran desteği sayesinde bütçe telefonlarının yeni vazgeçilmezi olabilir!

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Qualcomm Snapdragon 750G, orta seviye telefonları güçlendirecek!

Qualcomm’un yeni işlemcisi, geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşan Snapdragon 730G’nin modernize edilmiş hali olarak dikkat çekiyor. mmWave 5G bantlarını da kapsayan Qualcomm X51 modeme sahip işlemci, bu sayede küresel anlamda 5G desteği sunmayı başarıyor. Bunun yanı sıra Full HD+ çözünürlükte 120Hz ekran desteği de güçlü işlemcinin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Qualcomm Snapdragon 750G, çekirdek ve grafik birimi tarafında ise tamamen yeni bir paket sunuyor. 8 çekirdekli yapının iki performans çekirdeğini Kyro 570 Gold oluştururken, verimlilik odaklı kalan altı çekirdeği ise Cortex-A55 tamamlıyor. Grafik alanına bakıldığında da yeni Adreno 619 GPU karşımıza çıkıyor. 2.2 GHz frekansına çıkabilen işlemcinin Snapdragon 730G’ye göre %20 daha fazla performans sunabildiği belirtiliyor.

Yapay zeka konusunda da yeterli özellikler sunan Snapdragon 750G, AI motoruna gürültü engelleme ve grafik hızlandırma desteği barındırıyor. 12 GB LPDDR4x çift kanal RAM, HDR10, Bluetooth 5.0 ve Quick Charge 4+ gibi detaylar ise işlemcinin öne çıkan diğer detayları oluyor. Yıl sonundan önce akıllı telefonlara gireceği açıklanan Qualcomm Snapdragon 750G’yi ilk kullanacak üreticinin ise Xiaomi olacağını belirtelim.