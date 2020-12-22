Metro: 2033 Redux, Epic Games Store’da ücretsiz

Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 31 TL değerindeki aksiyon gerilim oyunu Metro: 2033 Redux ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 23 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Altıncı günün ücretsiz oyunu, iyi bir aksiyon gerilim oyunu olan Metro: 2033 Redux oldu. Oyunu, 23 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek.

Metro: 2033 Redux hakkında

2013’te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova’nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.

Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla.

Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom’sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor.

Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.

Peki ya asıl tehdit içerideyse?