Haber
Epic Games ücretsiz Noel oyunlarının listesi sızdırıldı!
Epic Games, yılbaşı indirimlerine ek olarak 17 Aralık tarihinden itibaren 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Bu indirimlerden önce sızdırılan bazı listeler bulunuyordu. Fakat 17 Aralık‘ta dağıtılan Cities: Skylines‘ın ardından bu listelerin sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir liste, 3.günün ücretsiz oyununu doğru tahmin etti. Henüz listenin kesin olup olmadığı bilinmese de doğru günde doğru oyunun dağıtılması ilgileri bu listeye çekti.
İlginizi çekebilir: 2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonları listelendi!
Epic Games, bu listeye göre hangi oyunları ücretsiz dağıtacak?
Epic Games, Cities: Skylines, Oddworld:New ‘n’ Tasty ve listenin doğru tahmin ettiği The Long Dark ile ücretsiz oyunları dağıtmaya başladı. Epic Games‘in geçtiğimiz yıl yılbaşında dağıttığı oyunlarda, eskiden ücretsiz verilen birkaç oyun da bulunuyordu. Bunun sebebi dağıtılan bu oyunları kaçıran kişilere ikinci bir şans vermekti. Yayınlanan bu listede de Metro 2033 Redux ve Inside gibi önceden dağıtılan oyunlar bulunuyor. Bu nedenle listenin güvenilir olması muhtemel gözüküyor. Paylaşılan listede, Darkest Dungeon, Alien: Isolation ve Jurassic World Evolution gibi önemli yapımlar bulunuyor.
Bu yılın ortalarında Epic Games Mega İndirimleri‘nde dağıtılan GTA 5 ve Civilization 6, ilgili kaynak tarafından önceden paylaşılmıştı. Bu paylaşımları Borderlands: The Handsome Collection ve Ark: Survival Evolved‘in doğru tahmin edilmesi izledi. Şimdi ise aynı kaynak bu listeyi paylaştı. Listenin doğruluğunu bugün dağıtılacağı söylenen Defense Grid 1’in ücretsiz olup olmayacağı belirleyecek.
Güncelleme
Windows 10 kilit ekranını değiştirebilir
Gelecek güncellemelerle birlikte Microsoft, Windows 10 için kilit ekranı ve kamera ayarlarına yeni eklemeler yapabilir.
İlginizi çekebilir: Windows 10’un komut satırı aracı, depolama takibi yapabilecek
Bu değişikliklerden bazıları işletim sisteminin mevcut ön izleme versiyonunda görülebiliyor. Özellikle Windows 10 kilit ekranına gelebilecek olan değişiklik kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına sebep olabilecek cinsten.
WindowsLatest tarafından tespit edildiğine göre; Windows 10’un mevcut 21277 build ön izleme versiyonunda olan özellik, deneysel bazı “flag” adreslerinin arkasında saklanmış durumda ve kilit ekranına üç boyuta benzer bir efekt getiriyor. İşlev, ekrana derinlik kazandırırken, ivmeölçer sahibi olan cihazlar için panoramik bir görüntü sunuyor. Yani özellikle tablet üzerinden Windows 10 kullanan kişiler, cihazlarını oynatmaları durumunda daha dinamik görsellerle karşılaşabilecekler. Bunun da alışılageldik kilit ekranının yanında nasıl bir reaksiyon alacağını ancak tahmin edebiliyoruz.
Özellik, kullanıcılar tarafından beğenilmemesi durumunda ise Ayarlar kısmından bu “parallax” işlevini kapatma seçeneği de mevcut olacak. Böylelikle de yine bilindik, sabit bir kilit ekranı kullanıcıları karşılayacak.
Üzerinde çalışılan diğer bir şey ise kameraya getirilmesi planlanan yeni ayarlamalar. Yine Ayarlar kısmından ulaşılabilecek seçenekler, parlaklık ve kontrast ayarlamalarının yanında kamera görüntüsünü ön izleme ve muhtemel teknik sorunları çözebilme imkanı sunacak.
WindowsLatest tarafından belirtildiğine göre; masaüstü ekran kağıdı olarak Bing’deki günün görüntüsünün kullanılmasını sağlayan Spotlight özelliği de yolda. Microsoft tarafından Windows 10’un ara yüzü için düşünülen diğer değişikliklerin içinde olan bu özelliğin ise, 2021 yılının ikinci büyük güncellemesi olacak olan Windows 10 H2 2021 ile gelmesi bekleniyor.
Konu dışı
Sinovac vs. Pfizer-BioNTech ve Moderna: Aşıları tanıyalım!
Şu anda denemeleri devam etmekte olan üç önemli koronavirüs aşısı (Sinovac, Pfizer-BioNTech ve Moderna) bulunuyor. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çoğu ülkeyse aşılara kullanım yetkisi vermeye başlamış durumdalar. Peki bu üç aşı arasında ne gibi farklar olduğunu hiç düşündünüz mü?
İlginizi çekebilir: Pfizer vs. Moderna: Covid-19 aşıları arasındaki farklar neler?
Neredeyse bir yıldır hayatımızda varlığını sürdüren Covid-19 salgınıyla mücadelenin, aralık ayı itibariyle somutlaşmaya başladığını artık biliyoruz. Almanya merkezli BioNTech firmasının Pfizer firmasıyla ortak geliştirdiği Covid-19 aşısı ABD’de uygulanmaya başlandı. Benzer şekilde Moderna aşısı için de kullanım izni veren ABD’de işin rengi nereye gidecek, bu şimdilik belli değil.
Şu anda Dünya üzerinde ön planda olan üç adet aşı var; Pfizer-BioNTech aşısı, Moderna aşısı ve Sinovac aşısı. Bu üç aşı arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız, tam olarak doğru yerdesiniz. Gelin hep birlikte Covid-19 aşılarını birazcık tanıyalım.
Türkiye’nin de tercihi olan Sinovac aşısı
Menşei: Çin
Tür: Geleneksel
Başarı: %90
Uygulanma biçimi: 2 doz (14 gün arayla)
Maliyet: Çin dışında doz başına doz başına 13-15 dolar arası (Türkiye’de ücretsiz yapılacak)
Türkiye’de 23 Aralık’tan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak olan Sinovac aşısı, Çin menşeli Sinovac Biotech firması tarafından üretiliyor. Hâlihazırda Brezilya, Endonezya gibi Dünya’nın çeşitli ülkelerinde Faz 3 klinik denemelerinden geçen Sinovac, geleneksel yöntemlerle üretilen ve maliyeti nispeten daha düşük olan bir aşı.
Çalışma mantığı itibariyle Sinovac aşısı, inaktif aşı olarak da tanımlanıyor. Bu formda olan bir aşının içerisinde canlı bir virüs bulunuyor ve teknik yöntemlerle zayıflatılan, yani etkisi azaltılan bu virüs işte o haliyle insan vücuduna enjekte ediliyor. Böylelikle bağışıklık sistemimizin Covid-19’a karşı antikor üreterek asıl virüsle savaşabilecek duruma gelmesini sağlayan Sinovac, Türkiye’nin de tercih ettiği bir aşı oldu.
Sinovac aşısının, avantaj olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir tarafı var: Bu aşının, aşırı derecede soğuk ortamlarda tutulması gerekmiyor. Açıklamalara göre Sinovac, 2 ila 8 santigrat derecelerde rahatlıkla muhafaza edilebiliyor. Haliyle bu durum, aşının lojistik sürecinin olabildiğince rahat yapılmasını mümkün hale getiriyor.
Pfizer ve BioNTech aşısı
Menşei: ABD-Almanya
Tür: mRNA
Başarı: %95
Maliyet: doz başına 19,5 dolar
Uygulanma biçimi: 2 doz (28 gün arayla)
Pfizer ve BioNTech işbirliğinde üretilen koronavirüs aşısında durumlar birazcık farklı. Zira bu aşı geleneksel yöntemlerden farklı olarak, mRNA adı verilen yeni bir yöntemle üretiliyor. Bu türden aşılar, Sinovac aşısının aksine bünyelerinde herhangi bir canlı virüs barındırmıyorlar. Ayrıca mRNA aşısı (yani Pfizer-BioNTech aşısı), hücrelerimizin çekirdeğine yerleşemediğinden dolayı DNA’mızı da etkileyemiyor.
Geleneksel aşı yöntemlerinden farklı olan mRNA yöntemiyle alakalı olarak Prof. Dr. Murat Aksoy, aşının çalışma mantığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Murat Aksoy’un açıklamasına göre mRNA aşıları şu şekilde çalışıyor:
Her bir koronavirüsünün üzerinde Spike Protein adı verilen çıkıntılar bulunuyor, işte aşı bu çıkıntılardaki mRNA parçalarını sentetik olarak kodluyor ve bu şekilde vücuda enjekte ediliyor. Bunun sonucundaysa bağışıklık sistemimiz, o Spike Proteinleri tanıyor ve üretmesi gereken antikorları üreterek virüsle savaşıyor. Yani bir bakıma mRNA aşıları, vücudumuza koronavirüs ile nasıl savaşması gerektiğini öğretiyor da diyebiliriz.
Sinovac aşısının 2 ila 8 derecelik ortamlarda muhafaza edilebildiğinden bahsetmiştik. Ancak Pfizer-BioNTech aşısında durum daha farklı, zira Pfizer aşısının tamı tamına -70 derecelik soğuk bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu durum elbette ki çözümsüz değil, ancak ağır lojistik koşulları gerektirdiği için haliyle her ülke Pfizer aşısına sıcak bakmıyor veya bir adım geri duruyorlar diyelim.
Moderna aşısı
Menşei: ABD
Tür: mRNA
Başarı: %95
Maliyet: doz başına 25-37 dolar
Uygulanma biçimi: 2 doz (28 gün arayla)
Moderna tarafından üretilen aşının, aslında bakarsanız Pfizer-BioNTech aşısından pek bir fark yok. Tıpkı Pfizer aşısı gibi, Moderna aşısı da mRNA tekniğinden faydalanıyor. Yani bünyesinde canlı bir virüs bulunmuyor ve DNA’mıza da etki edemiyor. Fakat Moderna aşısını Pfizer aşısından ayıran en önemli nokta, muhafaza edilme biçimleri.
Açıklamalara göre Moderna aşısı –13 ila -5 derecelik ortamlarda muhafaza edilebiliyor. Yani Moderna aşısı için öyle aşırı ağır koşullara gerek yok. Haliyle bu durum, bir nebze de olsa Moderna aşısını daha erişilebilir kılıyor diyebiliriz. Aralık 2020 itibariyle ABD, hem Moderna aşısına hem de Pfizer aşısına kullanım izni verdi. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek, merakla bekliyoruz.
Özet
Sinovac, Moderna ve Pfizer aşıları arasındaki farkları ve benzerlikleri toparlayacak olursak, genel manada şöyle bir tablo ortaya çıkarabiliyoruz:
- Açıklamalara göre Pfizer ve Moderna %94-95; Sinovac ise %90 oranında etkili.
- Bütün aşıların iki doz olarak uygulanması gerekiyor.
- Pfizer ve Moderna mRNA yöntemiyle; Sinovac ise geleneksel yöntemlerle üretiliyor.
- Aşılar arasındaki en büyük farklar, muhafaza ediliş biçimlerinde. İçlerinde muhafaza ediliş bakımından en avantajlı olanı, Sinovac.
- Maliyetler hemen hemen aynı.
Türkiye, 23 Aralık’tan itibaren Sinovac aşısını uygulamaya başlayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Türkiye’de Sinovac aşısının 23 Aralık tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını söyledi. Aşının evvela sağlık çalışanlarına uygulanacağını belirten Çalışkan, devamındaysa diğer gruplara uygulanacağını aktardı.
“Sonrasında 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan bireylerimiz aşılanacak. Sonra ‘kilit personel’ dediğimiz öğretmenlerimiz, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak.”
Bu arada Covid-19 aşılarıyla alakalı hazırladığımız geniş kapsamlı videoyu izleyerek de daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca aşılarla alakalı olarak, ülkelerin onay vermesi ile yetki vermesi arasındaki fark konusunda da bilgi sahibi olmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak hazırladığımız rehberi okuyabilirsiniz.
Önemli not: Bu yazıda paylaşılan “aşının başarı oranı” gibi bilgiler, yazıyı okuduğunuz tarihte daha farklı olmuş olabilir. Bu nedenle mutlaka arama motorlarında, paylaştığımız bilgileri doğrulatmak amacıyla bir de siz araştırmalar yapın.
Genel
Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını açıkladı!
Video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirme sitesi Metacritic, 2020 yılının en kötü oyunlarını listeledi. Listenin ilk sırasında IceTorch Interactive tarafından geliştirilen Tiny Racer yer aldı.
İlginizi çekebilir: Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?
Oyun değerlendirme konusunda hem oyun editörleri hem de genel oyuncu kitlesi tarafından oylanabilen en güvenilir sistem olarak kabul edilen Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını belirledi. Listede 1 Ocak 2020 ile 15 Aralık 2020 tarihleri arasında satışa sunulan video oyunları bulunuyor.
Metacritic tarafından paylaşılan listede 10 farklı oyun yer alıyor. Söz konusu listeye göre Tiny Racer’ın Nintendo Switch sürümü, 29 puan ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırasında 32 puan ile XIII Remake’in Xbox One sürümü bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 33 puan ile Dawn of Fear’ın PlayStation 4 sürümü yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Google Stadia, Cyberpunk ve 7 yeni oyunu içeren güncellemesini duyurdu!
Metacritic 2020 yılının en düşük puanlı 10 oyunun listesi
- Tiny Racer (Switch) – 29 puan
- XIII Remake (Xbox One) – 32 puan
- Dawn of Fear (PS4) – 33 puan
- Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 puan
- Arc of Alchemist (Switch) – 36 puan
- Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 puan
- Tamarin (PS4) – 40 puan
- Street Power Soccer (PS4) – 41 puan
- Gleamlight (Switch) – 42 puan
- The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42 puan
Forumdan Son Mesajlar
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 2 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
-
Yazan: osilator, 5 gün önce
-
Yazan: osilator, 5 gün önce
-
Yazan: osilator, 5 gün önce