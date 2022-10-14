Meta’nın yeni 1.500 dolarlık sanal gerçeklik başlığı karşısında hayal kırıklığına uğrayanlar sadece eleştirmenler ve teknoloji uzmanları değildi. Mark Zuckerberg ‘ün kendisi de öyleydi.

Yayınlanan bir röportajda Zuckerberg, bir yıl önce 340 milyar dolarlık şirketinin tamamına bahse girdiği teknoloji olan VR’ın “hayal kırıklığı çukuruna” girdiğini söyledi. Bu, teknoloji endüstrisindeki insanların, yeni bir teknolojinin heyecanı büyük ölçüde azaldığında kullanmayı sevdikleri bir terimdir.

Zuckerberg ‘ün yorumları, 25 Ekim’de satışa çıkacak olan yeni Meta Quest Pro’nun başarısı için beklentileri etkin bir şekilde sıfıra yakın tutuyor. Aynı zamanda Zuckerberg, meta verse ‘ün akıllı telefondan sonraki bilgi işlemin bir sonraki yinelemesi olacağına olan inancını yineledi. Sadece uzun zaman alacağını belirtti. Spesifik olarak, Quest Pro gibi meta verse cihazlarının “tamamen olgunlaşacağı” zamanın en az 10 yıl sonra olduğunu söyledi.

Ancak Meta, meta verse cihazlarını 10 yıl sonra değil şimdi satıyor. Teknoloji uzmanlarının ve yazılım geliştiricilerin bir tane satın almak için zorlayıcı nedenler bulmasını bekliyor. Bu, Meta’nın etkinliğinden en büyük ana fikir oldu. Donanım ve yapabilecekleri değil, zorlayıcı yazılım eksikliği ve tükenip bir tane satın almanız gerektiği gibi hissetmenizi sağlayacak kullanım örnekleri. Bunun Meta’nın “iPhone anı” olması gerekiyorsa da olamadı.

Ve unutmayın ki, bunların hepsi Meta’nın Facebook ve Instagram uygulamaları aracılığıyla birincil işi olduğundan, ezici rüzgarlarla karşı karşıya kalıyor. Kullanıcılar Facebook’tan ayrılıyor. The Wall Street Journal’ın geçen hafta bildirdiği gibi, Meta’nın TikTok rakibi Reels, zayıf etkileşim nedeniyle reklamlardan para kazanmak için mücadele etti. Apple’ın son gizlilik güncellemeleri, Meta’nın reklamları iPhone kullanıcılarına hedeflemesini zorlaştırdı. Hisse senetleri bu yıl şu ana kadar %60 oranında düştü.

Bu arada Meta, Zuckerberg ‘ün konsepte olan ilginin azalması konusunda uyardığı gibi, meta verse ‘ü var olmaya zorlamaya çalışırken yılda en az 10 milyar dolar kaybediyor. Evet, Zuckerberg ‘ün on yılın sonunda veya 2030’larda bir süre sonra kanıtlaması mümkün. Ancak 2022 ve şirketin o zamana kadar yönetmesi gereken çok sayıda güncel sorunu var.

Needham analistleri Meta yatırımcılarına bir notta Zuckerberg ‘ün meta verse için riskli hırsını övdü. Ancak aynı zamanda işin bugün nerede olduğunu değerlendirmenin önemine de dikkat çekti. Analistler, “Bizim işimiz stok aramaları yapmak. Mark Zuckerberg ‘ün ezici olasılıklar karşısında bir vizyona bağlılığına hayranız. Meta, 2 milyar tüketici için dünyayı değiştirebilecek veya destansı bir başarısızlık yaratabilecek büyük bahisler yapmaya istekli.” dedi.