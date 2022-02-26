Meta, Holografik 3D Görüntülü Görüşmeleri Gerçekleştirmek İstiyor

Sosyal medya devi tarafından 2020’de açılan bir patente göre Meta, metaverse ile ilgili ekipmanı geliştirmek için çalışmanın yanı sıra, kullanıcıların sevdikleriyle 3D görüntülü görüşme yapmaları için bir yol üzerinde çalışıyor.

“Yapay Gerçeklikte 3D Konuşmalar” başlıklı patent, Meta‘nın insanların daha gerçekçi görüntülü aramalar yapmak için kendilerinin “3D versiyonlarını yakalamalarına ve iletmelerine” olanak tanıyacak yeni bir iletişim teknolojisi geliştirme planlarını detaylandırıyor. Kullanıcıların diğer kullanıcılarla etkileşime geçmek için dijital avatarları ile sanal bir ortama girmelerini sağlayan metaverse kavramından farklı olacaktır. Bunun yerine, bu teknoloji, video konferanslar için daha gerçekçi bir deneyim için kullanıcıların gerçek dünyada 3D konuşmalar yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

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Patent “Bir 3B konuşma sistemi, artırılmış gerçeklik ortamında 3B konuşmaları kolaylaştırabilir ve konuşma katılımcılarının yüz yüzeymiş gibi görünmesini sağlar. 3D konuşma sistemi bunu kalibre etme, yakalama, etiketleme ve filtreleme, sıkıştırma, sıkıştırmayı açma, yeniden yapılandırma, oluşturma ve görüntüleme aşamalarını içerebilen bir dizi veri işleme aşamaları ile başarabilir.”

3D arama teknolojisi, kişilerle 2B yerine üç boyutlu biçimde bağlantı kurmasına olanak sağlayacak. Patent, AR gözlükleri ve AR/VR kulaklıkları, telefonlar veya böyle bir 3D iletişim sistemi için potansiyel olarak birincil araçlar haline gelebilecek bir hologram dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan da bahsediyor.

Bu teknolojinin, konuşmayı daha gerçekçi hale getirmek için arka planları değiştirmek, AR kulaklıklarını çıkarmak ve daha fazlasını yapmak için yapay zeka tabanlı filtreleri destekleyeceği de ortaya çıktı. Ancak yine de 2020 yılında patent başvurusu yapılmış olmasına rağmen henüz ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından verilmediğini belirtmekte fayda var.

Ayrıca, teknoloji şu anda patent aşamasındadır ve bu nedenle, farklı şirketlerden alınan diğer birçok patent gibi gerçekleşmeyebilir.

Bununla birlikte, Meta‘nın piyasadaki azalan günlük aktif kullanıcıları ve Facebook‘u çevreleyen diğer tartışmalar ile şirket, en son teknolojilerle iletişim sektörünü bozmak isteyecektir. Dolayısıyla şirket, pazardaki en iyi sosyal şirket konumunu yeniden kazanmak için böyle harika bir 3D konuşma sisteminin geliştirilmesini hızlandırabilir.

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