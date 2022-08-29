Meta bugün, WhatsApp’ta yer alan ilk uçtan uca alışveriş deneyimini sağlamak için Hindistan’daki JioMart ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Bu, WhatsApp’ın e-ticarete girmesini ilerletiyor.

Girişimin amacı Hindistan’daki kullanıcıların, özellikle daha önce çevrimiçi alışveriş yapmamış olanların, JioMart’ın kataloğuna tam erişimle ve zaten tanıdık bir arayüzle kolaylıkla yapmasına izin vermesidir.

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Meta, yaptığı basın açıklamasında, bu stratejik ortaklıkla Hindistan’ın dijital dönüşümünü daha da hızlandırmayı hedeflediğini ve bunun iki şirketin üzerinde çalışmak istediklerinin sadece bir parçası olduğunu belirtiyor.

Meta ayrıca, yukarıdaki resimde gösterildiği gibi uygulama aracılığıyla sipariş vermenin ve ödemenin nasıl tamamlandığını ve JioMart kişisiyle tek bir sohbet penceresinden bunların nasıl yönetileceğini gösteren, sistemin nasıl çalışacağına dair ekran görüntüleri sağladı.