Apple TV+ bugün ilk Lionel Messi belgeseli için 11 Ekim tarihini işaret etti. Spor dünyasının GOAT’ı için ilk belgesel sonunda yayınlanıyor! Messi’nin Amerika’daki macerasın her şeyiyle izlemeye hazır olun!

Messi Belgeseli Apple TV+ Üye Sayısını Katlayabilir!

Messi Meets America, futbol fenomeninin Temmuz ayında Inter Miami’ye katılmasıyla ABD Major League Soccer ligine gelişini konu alıyor. David Beckham, Messi’nin kendisi ve daha fazlası ile röportajlar ve yorumlar içeriyor. Messi, Apple’ın diğer yayın hizmeti MLS Season Pass’i şimdiden yükseltti ve Messi’nin MLS’e katılmasından bu yana season pass’in ücretli abone sayısı iki katına çıktı.

Şimdi şirket bu başarıyı TV+ için de tekrarlamak istiyor. Altı bölümlük dizi, izleyicileri Messi’nin Amerikan futboluna geçiş kararının perde arkasına ve ilk maçında attığı son dakika golüyle nasıl adından söz ettirdiğine götürecek.

Apple ayrıca şu anda Messi’nin Arjantin’in Katar 2022’deki zaferiyle sonuçlanan FIFA Dünya Kupası kariyeriyle ilgili isimsiz ikinci bir belgesel hazırlıyor. Bu dizi için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı.

Messi Meets America, Apple’ın yayın hizmeti Apple TV+’ta yayınlanan Apple orijinal TV şovları ve filmlerinin büyüyen listesine katılacak. Yakında yayınlanacak diğer yeni diziler arasında Lessons in Chemistry, The Pigeon Tunnel ve The Enfield Poltergeist yer alıyor.

Apple aynı zamanda motor sporlarıyla da ilgileniyor. Halihazırda MLB “Friday Night Baseball” ve MLS Season Pass gibi spor içerikleri sunan Apple TV+, Formula 1’in özel yayın hakları için yıllık 2 milyar dolarlık bir teklif üzerinde çalışıyor. Bu teklif, Formula 1 Grubu’nun küresel TV hakları için aldığı mevcut anlaşmanın iki katı değerinde.

GPBlog’un Business F1 Magazine’den aktardığı bilgilere göre, Apple’ın teklifi oldukça cazip. Bu, Formula 1 Grubu için “reddedemeyeceği” bir anlaşma gibi görünüyor. Ancak ilginç bir şekilde, bu anlaşma Apple’a başlangıçta tam münhasırlık sağlamayacak. Bunun yerine, anlaşma ilk etapta toplam yayın hakları paketinin yaklaşık %25’ini kapsayacak. Mevcut hak sözleşmelerinin süresi doldukça, bu oran artacak ve beş yıl içinde %100’e ulaşabilecek.

İlginizi Çekebilir: Apple iPhone 15 Ekranlarına Ufacık Bir QR Kod Yerleştirmiş!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Messi belgeseliyle başarıya ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!