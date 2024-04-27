İtalyan otomotiv devi Ferrari, McLaren Racing ile birlikte 1965 yılında Ferrari F40 isimli bir otomobil üretmişti. Otomobilden sadece 1315 adet üretilmişti. Günümüzde ise bu otomobilden sadece 1311 adet bulunuyordu. Ta ki 21 Nisan sabahına kadar.

Sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 nasıl pert oldu?

Mechatronik isimli lüks bir galeri sadece 21 bin kilometrede olan Ferrari F40’ı 15 Mart tarihinde 3.2 milyon dolara satışa sunmuştu. 21 Nisan sabahında ise otomobil bir etkinlik için Almanya’da yola çıkarıldı.

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Otomobili 24 yaşında ismi açıklanmayan bir galeri çalışanı kullanıyordu. Sürücü Stuttgart civarlarında bir tünele girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından ise önce bir otomobile arkadan çarptı. Devamında ise lüks otomobili duvara vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebinin yüksek hız ya da teknik bir sıkıntı olduğu düşünülüyor. Kaza yaşanalı beş gün olsa da galeriden veya Almanya emniyetinden bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu olaydan sonra dünyadaki F40 sayısı 1310’a geriledi.