Anayasa Mahkemesi Merkez Bankası ve Rektör atama kararları ile gündeme damgasını vurdu. AYM rektör ve AYM Merkez Bankası kararları, kısa sürede Türkiye gündeminin üst sıralarına oturdu. Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasa’da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) çok sayıda hükmü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi Merkez Bankası kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisi iptal edildi

AYM, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisi iptal edildi. Yani artık sık sık Merkez Bankası Başkanı kim diye sormak zorunda kalmayacağız.

Resmi Gazete’de yayınlanan 482 sayfalık kararda, iptal edilen hükümlerin bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Bu karar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı’nı görev süresi dolmadan değiştirme yetkisi kaldırılmış oldu.

Anayasa Mahkemesi Rektör kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite rektörü atama yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi rektör kararı, Merkez Bankası kadar konuşulmuyor olsa da, bu konuda da bir değişiklik var. AYM, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına imkan sağlayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili yasa hükmünü de iptal etti.

AYM iptal kararına konu olan düzenleme, Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) rektör atama sürecinde kısıtlarken, rektör olarak atanabilmek için gerekli şartları da değiştirmişti. AYM rektör kararı ile üniversitelerde de yeni bir dönem başlayacak gibi görünüyor.

Bakalım bundan sonra Türkiye’de ne olacak? Bu kararlar, yargının her şeyin üstünde olması gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Anayasa mahkemesi Merkez Bankası ve Anayasa Mahkemesi rektör kararı çok konuşulack gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce AYM kararları ne anlam ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!