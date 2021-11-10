Kripto Para
Merkez Bankası Dijital Para Birimleri Avrupa’da Yasal Hale Gelecek!
Merkez bankası dijital para birimleri (CBDC), Avrupa’daki büyük merkez bankaları tarafından planlandığı gibi, yakında kendi yetki alanlarında yasal ihaleler haline gelebilir.
9 Kasım Salı günü, Helsinki’de Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) konulu bir panelde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta, sonucun büyük olasılıkla Euro bölgelerinde olabileceğini ifade etti.
Panetta, böyle bir statünün hafife alınmaması gerektiğini söyledi. CBDClerin yasal ihaleler olması, onlara özel şirketler tarafından sunulan diğer ödeme seçeneklerine göre bir avantaj sağlayacak ve kamu tarafından daha geniş bir kullanım elde edilmesine yardımcı olacak. Panetta şu ifadeleri kullandı:
“Bir merkez bankası tarafından ihraç edilen ek bir enstrüman için yasal ihale statüsüne sahip olmamak oldukça garip olurdu”
Panetta, ECB’nin konuyu önümüzdeki iki yıl içinde inceleyeceğini belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da, para türleri arasında kesintisiz dönüşümün önemini vurguladı ve toplumun dijital paraya olan güveninin öneminin altını çizdi.
Uzmanlar, tüketicilerin kredi kartları ve uygulamalar gibi ödeme yöntemlerine bağlı kalmaları veya stablecoinler gibi daha yeni seçenekleri benimsemeleri durumunda CBDCleri kullanmaktan kaçınabileceklerine inanıyor. ECB şu anda, dijital avroya yasal bir ihale statüsü verme olasılığını araştıran başlıca soruşturma alanlarından biri olarak inceleyen çalışmasını yürütüyor.
Çalışmanın incelediği diğer alanlar arasında Avrupa perakende ödeme pazarları ile etkileşim, kullanım örnekleri, tasarım seçenekleri ve bu tür sorunları en iyi hangi ön ve arka uç teknik altyapının ele alabileceği yer alıyor.
Dijital para birimleri yeni bir fenomen değil. Nakit ödemelerin azalması ve kripto para kullanımının artmasıyla birlikte, gelecekteki ödemeler sorusu sıklıkla tartışılmaya başlandı. Sonuç olarak, birçok merkez bankası böyle bir para birimini uygulamaya istekli durumda. Türkiye’de de bu alana yönelik çalışmaların bulunduğu ve dijital Türk Lirası’nın yaklaşmakta olduğu biliniyor.
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