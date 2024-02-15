Bir süredir piyasada otomobil kıtlığı yaşanıyordu. Bunu fırsat bilen otomobil bayileri ise ellerindeki arabalar için müşterilerden ek ücret alıp bu şekilde haksız gelir elde ediyorlardı. Alman otomotiv devi Mercedes, bu duruma çözüm bulmak için Mercedes Online Store hizmetini kullanıma açtı. Detaylara bakalım.

Mercedes Online Store nedir?

Aslında oldukça basit bir hizmet. Hepsiburada, Trendyol gibi firmalardan alışveriş yapar gibi Mercedes Online Store üzerinden alışveriş yapıyoruz. Firma satın aldığımız otomobili bize kendisi teslim ediyor. Araya bayi girmemiş oluyor. Bu sayede otomobillerin stok durumları da online olarak görüntülenebiliyor. Her şey şeffaf.

Mercedes Online siparişi nasıl verilir?

Aslında işlem oldukça basit. Öncelikle Mercedes’in resmi internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Bu linkten gidebilirsiniz. Sonrasında ise şu adımları izleyin:

Online Store seçeneğini seçin. “Sıfır otomobil ara” ya da “Sertifikalı Kullanılmış Otomobil Ara” seçeneklerinden size uygun olanını seçin. İstediğiniz filtreleri yapın ve aracınızı seçin.

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Biz Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ modelini seçtik. Otomobilin 17.853.000 TL liste fiyatı bulunuyor. Buradan sonra ise giriş yapmak gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra müşteri bilgilerini doldurup ödeme seçeneği seçmeniz gerekiyor. Ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra ise teslimat yöntemi seçiliyor ve işlemler tamamlanıyor. Hesabınızdan giden 17.853.000 TL’den sonra otomobiliniz teslim edilmek üzere yola çıkıyor.