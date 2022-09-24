Alman otomobil üreticisi Mercedes, G-Serisi arazi aracının elektrikli halefini 2024 yılında tanıtacak. Şirketin başkanına göre, otomobilin prototipi şu anda Mercedes’in test tesislerinde kapsamlı testlerden geçiyor.

Autoblog‘a göre, Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius bu açıklamaları medya ile yaptığı bir röportaj sırasında yaptı. Yeni elektrikli G-Serisi’nin 2024 yılının ortalarında ya da sonlarında tanıtılacağı belirtiliyor. Kesin bir tarih verilmedi. Bu arada, Källenius bir yıl önce bir prototipi test ettiğini açıkladı. Bunu Avusturya’da mevcut G-Serisi araçların teste tabi tutulduğu bir Mercedes test tesisinde yaptı.

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Alman otomobil üreticisi ilk olarak Eylül 2021’de G-Serisi’nin elektrikli halefi olacak Concept EQG’nin konsept otomobilini gösterdi. Yeni suv’un tasarımının o zaman sunulan konsept araçla uyumlu olup olmayacağı belli değil.

Mercedes’in halihazırda satılık bazı elektrikli SUV’ları var. Bu yılın başlarında otomobil üreticisi, EQS liftback’in suv versiyonu olan EQS-suv’u tanıttı. Şirket geçtiğimiz yıl Avrupa pazarı için EQB suv ve EQA suv modellerini de duyurmuştu. Marka, 2025 yılından itibaren portföyündeki her yakıtlı otomobil için alternatif olarak bir elektrikli varyant sunabilmeyi hedefliyor. Şirket bu yıl elektrikli araçları temel alacağı üç platform tanıtacak. Mercedes, 2039 yılından itibaren sadece karbon-nötr otomobiller üretmeyi hedefliyor.