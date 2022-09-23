Elektrikli uçan tekneler geliştiren bir girişim olan Regent, Rhode Island’da bir dizi test sürüşünü tamamladı. Şirket, benzersiz araçlarının beklendiği gibi “yüzebileceğini ve uçabileceğini” kanıtladı.

Regent’in kurucu ortağı ve CEO’su Billy Thalheimer, şirketin deniz planörleri için şimdiden 7 milyar dolarlık sipariş biriktirdiğini söyledi.

Thalheimer, piyasaya sürmeyi planladığı ilk versiyon olan Viceroy’un, kıyı veya ada lokasyonları arasında otobüslerden, trenlerden veya geleneksel feribotlardan daha hızlı ve ticari bir uçuştan daha düşük bir fiyata 12 yolcu taşıyabileceğini söylüyor.

Bu ticari lansmana hazırlanmak için şirket, gerçek dünya testleri için Viceroy’un çeyrek ölçekli bir versiyonunu yaptı.

Squire lakaplı bu prototip model, Rhode Island’daki bir limandan yavaşça harekete geçti. Ardından yaklaşık 40 mil hızla havaya fırladı ve açık okyanusun yaklaşık 10 fit üzerinde 50 mil/saate kadar bir hızla uçtu. Şirket, ticari versiyonun 180 mil/saate kadar hızlarda suyun üzerinde daha yükseğe uçacağını söylüyor.

Uzaktan kumandalar ve kısmen otomatik bir sistem yardımıyla kalkış ve iniş yapan deniz planörü, şarj edilebilir bir lityum iyon pille çalışan bir limandan ve tekne trafiğinin ortasından geçiyor. Bir tekneye muazzam dalga toleransı sağlayan su altı ayaklıkları veya kanatları gibi hidrofiller üzerindeki dalgaları keserek dalgalı sularda bile yumuşak bir sürüş sağlıyor.

Limanın kenarına ulaştığında, Regent deniz planörü hızını arttırıyor ve su yüzeyinden bir kanat açıklığı içinde kalarak denizden yükseliyor. CEO, “Bir hava yastığı üzerinde uçmak gibi – pelikan gibi bir şey” dedi.

Regent’ın kurucu ortağı ve CTO’su Mike Klinker’a göre teknolojik açıdan zor olan kısım, bu geçişi bir hidrofil üzerinde yüzmekten suyun üzerinde yükselme yapabilen bir araç tasarlamak.

CTO, “Araç hidrofillerdeyken, temelde su yüzeyinin üzerinde ayaklıklar üzerinde sürmek gibidir. Dalgalar altından geçer. Geleneksel bir tekne yolculuğunu bir yolcu için rahatsız edecek herhangi bir dalga veya istikrarsızlıktan gerçekten arınıktır.” dedi.

Yaz boyunca yapılan başarılı testlerin ardından Regent, Viceroy deniz planörünün 2025’in sonuna kadar hizmete girmesini hedefliyor. Girişim ayrıca Monarch adlı, 25.000 pound yük taşıyabilen 100 yolcu kapasiteli bir deniz planörünü geliştiriyor. Bu daha büyük modeli 2028’in sonunda hizmete sunmayı umuyor.