Mercedes-Benz’den Yeni Nesil Multimedya Sistemi!

Mercedes-Benz, Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES 2018’de yeni MBUX multimedya sistemini duyurdu.

Mercedes-Benz’in yeni multimedya sistemi MBUX (Mercedes-Benz User Experience – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) CES 2018’de tanıtıldı. MBUX’in yapay zekâ teknolojisi sayesinde sahip olduğu öğrenme yeteneği, sistemin en önemli özelliği olarak öne planda. Kişiselleştirme özelliğine sahip olan MBUX, kendini kullanıcıya göre ayarlayabilecek. MBUX otomobil, sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ oluşturacağı belirtilirken, kablosuz güncelleme imkânı ve Mercedes me connect için tamamen yeni bir dönemi işaret ediyor. MBUX, yüksek çözünürlüklü dokunmatik geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” sözleri ile aktif hale gelen akıllı sesli asistana sahip olacak.

Mercedes-Benz’in MBUX sistemi, ilk olarak 2018 yılı yeni A-Serisi ile karşımıza çıkacak. Sistem; orta konsoldaki touchpad yüzey, dokunmatik ekran ve direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri olmak üzere birbirini tamamlayan dokunmatik kullanım konseptiyle gelecek.

Ayrıca CES’te Mercedes-Benz Concept EQA, smart vision EQ fortwo konsept otomobilleri ve Mercedes-AMG Project ONE otomobili ile yakıt hücresi ve batarya ile çalışan elektrikli otomobili yeni Mercedes-Benz GLC F-CELL’i de seri üretim öncesi ilk kez sergiliyor.

Mercedes-Benz, Concept EQA konsept aracı ile EQ stratejisini kompakt sınıfa nasıl aktaracağını gözler önüne seriyor. Fuarda aynı zamanda, performans ve spor otomobil markası Formula 1 Hybrid teknolojisine sahip bir süper spor otomobil olan Mercedes-AMG Project ONE ziyaretçiler ile tekrar bir araya geliyor. Elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip smart vision EQ fortwo ise direksiyonsuz ve pedalsız yapısıyla geleceğin şehir içi ulaşımına akıllı bir çözüm sunuyor.