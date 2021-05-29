Mercedes-AMG Project One, halka açık yollarda teste başladı

Mercedes-AMG‘nin, F1 teknolojilerini olabilecek en yasal haliyle yola taşımayı planladığı aracı Project One‘ın tanıtımı yaklaştı. Paylaşılan bir videoda araç, baş teknoloji sorumlusu Jochen Hermann ile birlikte sokağa çıkıyor.

Okumak isteyebilirsiniz: Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!

Hermann’ın, Mercedes-Benz tesisinden ayrıldığı Project One’ın üzerinde yer alan kırmızı-siyah-gri renklerinde bir kamuflaj yer alıyor. Aracın genel tasarımı büyük oranda gözüküyor olsa da hatırı sayılır miktarda gizli detaylar mevcut.

Mercedes-AMG, son zamanlarda Project One’ı üretime hazır hale getirmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Programın biraz gerisinde kalmış olsalar da araçların müşterilere bu yıl içinde teslim edileceği söyleniyor.

reklam

Mercedes-AMG Project One hakkında bilinen detaylar

Söz konusu araç hibrit bir hiper otomobil olarak karşımıza çıkacak. Project One, Formula 1‘de 2016 sezonundaki Mercedes-AMG F1 W07‘de yer alan turbo beslemeli 1.6 litrelik V6 motordan gücünü alıyor. F1 araçlarındaki motorların ömürleri bilindiği üzere ömürleri kısadır. Haliyle W07‘deki motordan evrilen bu motor biraz daha uzun ömürlü olsa da, 50 bin km sonrasında kullanılmaz hale gelecek. Rölantide 1280 dev/dk‘da çalışan bu motor, 11 bin dev/dk‘da çalışabilecek kapasitede elden geçirilmiş. Sadece bu 1.6 litre V6 motor 748 beygir güce sahip ve bu motor toplamda 603 beygir güce sahip dört adet elektrik motoruyla destekleniyor. Bu dört elektrik motorundan ikisi arka aksta, biri ön aksta ve sonuncusu ise turbonun içerisinde yer alıyor. Turboda yer alan 100 bin dev/dk çevirebilen elektrik motoru, turbo gecikmesini önlemek için yerleştirilmiş. Lafı toparlayacak olursak Project One toplamda 1000 beygirin üzerinde bir güce sahip. Ayrıca özel bir mod ile fazladan 48 beygir güç de kullanıma hazır halde bulunuyor. Araçta yer alan hibrit sistem, tam elektrikli sürüşe de imkan tanıyor ve menzili ise 25 km civarında.

Dört tekerlekten çekişe sahip olan araç, ortalama 1250 kg ağırlıkta ve bunun 420 kg kadarı hibrit sistemin bataryaları. 8 ileri otomatikleştirilmiş tek debriyajlı manuel şanzıman ile güç aktaran aracın 0-100 km/s hızlanmasının 3 saniyeden az, 0-200 km/s hızlanmasının ise 6 saniyeden az olduğu söyleniyor. Aracın maksimum hızının ise 350 km/s üzerinde olduğu belirtiliyor. Önde 285/35 ölçülü 19 inç, arkada 335/30 ölçülü 20 inç lastikler yer alıyor ve bu lastikler 10 kollu magnezyum alaşımlı aerodinamik jantları taşıyor. Project One’ın gövdesi, çelik platform destekli monokok karbonfiber mimari üzerinde yer alıyor. F1 arabalarından tanıdığımız push-rod süspansiyonlar araçta kullanılırken, bu süspansiyonlardan arkada olanlar doğrudan şanzıman üzerine vidalanmış.

Project One’ın kabininde ise konumu sabitlenmiş koltuklar bizleri karşılayacak. Fakat koltukların sırt kısmı ayarlanabilir yapıda olacak. Ayrıca aracın gaz-fren pedallarının konumu da ayarlanabilir bir yapıda. Arka camın bulunmamasından ötürü kullanılan geri görüş kamerası ise görüntüyü iç dikiz aynası yerindeki ekrana yansıtıyor. Kabindeki yer alan iki adet LED ekran ise biri sürücünün önünde, diğeri iste ortada konumlandırılmış.

Güvenlik konusundaki derecelendirmeler için ise 12 adet ön üretim prototipi, Amerika ve Avrupa‘ya gönderilmiş. Hibrit hiper otomobilin en az dört hava yastığı barındıracağı düşünülüyor. Ayrıca çelik platformla destekli karbonfiber monokok şasi kullanılmasının getirdiği bir sağlamlık avantajı da bulunuyor.

Kaynak: Carscoops, CarMagazine.co.uk, Motor1.com, Wikipedia