Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!

Huawei, iki senedir aktif bir şekilde geliştirdiği ve Android’e alternatif olarak adlandırdığı HarmonyOS işletim sistemini yakında tanıtacak. Kısa bir süre önce şirket, geliştiriciler için özel bir Beta sürümü yayınladı. Gerçekleşen Beta sürecinin ardından geri dönüşlerle birlikte HarmonyOS’un son hali 2 Haziran’da çıkış yapacak. Geliştiriciler için gerçekleşen Beta’da yeni işletim sisteminin oldukça stabil çalıştığı ortaya çıkmıştı.

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HarmonyOS 2.0 hakkında neler biliyoruz?

Bugün Huawei’nin resmi Weibo hesabı, HarmonyOS 2.0’ın 2 Haziran’da resmi olarak çıkış yapacağını paylaştı. Yeni işletim sisteminin lansmanı, global olarak gerçekleşecek. Ancak Çin veya başka ülkeler için ayrı bir lansmanın düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz belli değil. HarmonyOS’u Beta sürümünde deneyimleyen kullanıcılar, bu işletim sistemini “yeniden tasarlanan Android” olarak değerlendirmişlerdi. Bu işletim sisteminin temeli, bilindiği üzere Android’e dayanıyor. Bununla birlikte HarmonyOS, Android uygulamalarını ve Google Hizmetlerini çalıştıracak alt yapıya sahip olacak. İşletim sistemi üzerinde gerçekleştirilen testler, yazılımın oldukça iyi çalıştığını gösteriyor.

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Huawei’ye göre HarmonyOS, çok yönlü ve hafif bir işletim sistemi. Şirket, bu işletim sistemi ile uygulamalar ve temel işlevler için en az kaynakla en yüksek performansı vermeyi hedefliyor. Ayrıca HarmonyOS, Android tabanlı EMUI 11’den daha az RAM ve depolama alanı kullanacak. Sonuç olarak HarmonyOS, yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile Android ve iOS için önemli bir rakip olacak. Platformun tüm özellikleri için işletim sisteminin resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz. Ayrıca HarmonyOS’un hangi cihazlarda kullanılabileceği de lansman sırasında ortaya çıkacak.

HarmonyOS, geliştiricilerin testlerinde nasıl bir sonuç verdi?

Çin kaynaklarına göre yeni yazılımı test eden bir kullanıcı, HarmonyOS’un Android’deki EMUI’dan daha yüksek performansta ve kararlılıkta olduğunu paylaştı. Ayrıca yeni işletim sisteminin henüz Google sistemlerinde kullanılamayan özelliklere sahip olduğunu da belirtti. Huawei’nin HarmonyOS’u yıl konuna kadar 200 milyondan fazla cihaza kurmayı planladığını biliyoruz. Huawei harici cihazlarda da 100 milyona yakın kullanıcının HarmonyOS’a geçmesi şirketin tahminleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yeni işletim sisteminin test aşaması oldukça önemliydi. Test eden kişilerin yorumları, işletim sisteminin iOS kadar stabil ve Android kadar özgür olduğunu gösteriyor. Yine de HarmonyOS üzerindeki son güncellemeler ve resmi çıkışın ardından yeni işletim sistemi hakkında daha kesin yorumlara ulaşacağız.

Geçtiğimiz günlerde TENAA’nın web sitesi, Huawei Mate 40 Pro 4G ile ilgili verileri ortaya çıkardı. TENAA’ya göre Mate 40 Pro 4G ve MatePad Pro 2, HarmonyOS ile gelecek. Ayrıca söylentilere göre 2 Haziran’da HarmonyOS’un yanında MatePad Pro 2 ve Watch GT 3 serisi de tanıtılacak. Huawei’nin uzun zamandır geliştirdiği HarmonyOS’un, akıllı telefon dünyasında nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyoruz.