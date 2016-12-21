Merakla Beklenen The Emoji Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

The Emoji Movie gelecek yaz sinemada olacak ancak şimdiden nasıl bir film olacağı merak konusu ve beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var.

The Emoji Movie’nin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Sony Pictures Animations’dan çıkacak olan filmin yönetmenliğini Tony Leondis yapıyor. Seslendirenler arasında ise T.J. Miller, James Corden ve Ilana Glazer gibi ünlü isimler var. 11 Ağustos 2017 tarihinde çıkacak olan filmin ilk fragmanında karşımıza “Meh” emojisi çıkıyor. Sony özellikle gençleri düşünerek fragmanı dikey ekranlar için hazırlamış. Filmde kahramanlarımız Spotify ve Candy Crush gibi uygulamalara uğruyor.