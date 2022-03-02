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MERAKLA BEKLENEN O TELEFON! | POCO X4 Pro 5G Ön Bakış

Geçtiğimiz günlerde global lansmanı yapılan POCO X4 Pro 5G modeline MWC 2022’de yakından bakıyoruz. Yenilenen tasarımı ekranı, kamerası ve işlemcisiyle POCO’nun X ailesinin yeni üyesi bizlere neler sunuyor bu videoda inceliyoruz.

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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