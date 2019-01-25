Meizu telefonlarda camı kırılsa bile bilgilerinizi kurtarabiliyorsunuz!

Meziu markası bir telefona sahip iseniz, telefonunuzun camı kırıldığında, dokunmatiğiniz çalışmadığında ya da telefonunuz hiç açılmadığında bilgilerinizi kurtarabiliyorsunuz.

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Telefonunuzu düşürdünüz ya da herhangi bir şekilde hasar verdiniz. Eğer içindeki bilgileri almak için bir yol arıyorsanız bu yolu Meizu Türkiye açıkladı. Camı kırılmış ve dokunmatiği bozulmuş telefonlarda şu işlemleri yaparak bilgilerinizi kurtarabilirsiniz. Ayrıca hiç işletim sistemi açılmayan telefonlarda da recovery moduna alarak bilgileri kurtarabiliyorsunuz.

Ekran kilidi olmayan Meizu telefonlar için:

Dokunmatik işlevi devre dışı kalmış telefona *##* şekilde SMS gönderin.

şekilde SMS gönderin. SMS gönderecek numara dokunmatik işlevi devre dışı kalmış telefonun rehberinde kayıtlı olması gereklidir.

olması gereklidir. SMS başarı ile gönderildikten sonra dokunmatiği devre dışı kalmış telefon bir uyarı ile Medya Cihazı(MTP) moduna geçer.

Telefonu kablo ile telefona bağlayın ve verilerinizi dışa aktarın.

Ekran kilidi olan Meizu telefonlar için:

Dokunmatik işlevi devre dışı kalmış telefona *#Şifreniz#* şekilde SMS gönderin.

şekilde SMS gönderin. Örneğin şifreniz 123456 ise göndereceğiniz mesaj *#123456#* şeklinde olmalıdır.

ise göndereceğiniz mesaj şeklinde olmalıdır. Şifrelerin büyük küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın. Bu işlemde de numara bozuk telefonda kayıtlı olmalı.

SMS başarı ile gönderildikten sonra dokunmatiği devre dışı kalmış telefon bir uyarı ile Medya Cihazı(MTP) moduna geçer.

Telefonu kablo ile telefona bağlayın ve verilerinizi dışa aktarın.

Bu şekilde kullanılamayan Meizu telefonlarınızdaki resimleri, rehberi ve mesajları vs. geri alabileceksiniz. Bu adımları izleyerek sizde bu işlemleri rahatlıkla uygulayabilirsiniz.