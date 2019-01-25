Infinity-O ekrana sahip Samsung Galaxy A9 Pro(2019) tanıtıldı!

Samsung bugün Güney Kore pazarında yeni bir akıllı telefon duyurdu. Samsung Galaxy A9 Pro (2019) geçen ay Çin’de Galaxy A8 olarak piyasaya sunulanla aynı telefon.

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28 Şubat’tan itibaren satışta!

Galaxy A9 Pro’nun özelliklerine gelecek olursak, Galaxy A8’lerle bir çok özelliğinin aynı olduğunu görüyoruz. 2340 X 1080 çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik bir ekrana sahip olan telefon, ekranın sol üst köşesinde Infinity-O olarak kabul edilen ekrana gömülü bir ön kamerayı da barındırıyor. A9 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisinden alırken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesini bizlere sunuyor.

A9 Pro’da toplamda dört kamera bulunuyor, 24 MP çözünürlüğe sahip F1.7 diyafram açıklığına sahip ana kameranın yanında 10 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens ikincil kamera bulunuyor. Derinlik efekti için ise 5 MP çözünürlüğe sahip bir kamera yer alıyor. Cihazın selfie kamerası ise 24 MP çözünürlüğe sahip.

Arka tarafında parmak izi tarayıcısı bulunurken, batarya kısmında 3300 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunuyor. Ayrıca telefonun Android 8.1 Oreo ile geleceğini de belirtmiş olalım.

Telefon üç renk seçeneğiyle gelirken bu seçenekler Mavi, Gri ve Yeşil. Fiyatına gelecek olursak 599.500 Kore Won’unda yani fiyatı yaklaşık 533 dolara denk geliyor. Cihaz, 28 Şubat‘tan itibaren Kore’de satışa sunulacak.