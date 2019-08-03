Meizu Note 9 inceleme – 1899 TL’ye Snapdragon 675!

Meizu Note 9 inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

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Meizu Note 9 inceleme

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelen Meizu Note 9 modelinde yekpare polikarbon kasa kullanılıyor. Ön taraftan bakıldığında damla çentik kullanılmasına rağmen üst çerçevenin inceliği oldukça başarılı olmuş. Arka tarafta ise biraz çıkıntı yapan çift kamera ile birlikte parmak izi sensörü yer alıyor. Parmak izi sensörüyle birlikte ön kamera yardımıyla kullanabileceğiniz bir yüz tanıma teknolojisi de cihazda bulunuyor.

USB Type-C bağlantı yuvası sunan telefonda, stereo hoparlör bulunmuyor. Mono hoparlörün yüksek seste birazcık netlik kaybı yaşadığını ve bu anlamda çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz.

6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanan Meizu Note 9 modelinde, %84.7 ekran kasa oranı bulunuyor. Bu oran, orta düzey akıllı telefonlar için oldukça başarılı. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan modelde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Depolama alanını ne yazık ki microSD kart ile arttıramıyoruz. O nedenle geniş depolama isteyen insanların satın almadan önce bu konuyu göz önünde bulundurması gerekiyor.

Kamera noktasında Samsung ISOCELL GM1 sensörünü kullanan 48 MP’lik ana kamera ile birlikte 5 MP’lik bir derinlik algılayıcısı ile karşılaşıyoruz. Ana kameranın gün ışığı altındaki fotoğraf çekimleri, orta düzey akıllı telefonlara göre çok başarılı. Fotoğrafların keskinliği ve detayların yakalanması gerçekten iyi. Düşük ışık performansında ise tabii ki amiral gemisi modeller gibi keskinlik yok. Fotoğraflarda biraz kirlilik oluşsa da, yine kendi segmentine göre dişe dokunur sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak telefonda bulunan SuperNight özellliği, ne yazık ki pek verimli çalışmıyor. Fotoğraflarda kirlilik artıyor ve renkler biraz bozuluyor.

Son olarak pilden söz edecek olursak 4000 mAh kapasiteli pille gelen Meizu Note 9 modeli günlük kullanımda yaklaşık 8 saate varan bir ekran süresi sunmayı başarabiliyor. Ayrıca kutu içinden çıkan şarj aletiyle birlikte 18W gücünde hızlı şarj imkanı da mevcut.