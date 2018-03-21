Çin’in son yıllarda adını fazlasıyla duyurabilen telefonlarından Meizu, orta halli telefonu Meizu E3 modelini duyurdu. 156.8 x 75 x 7.6 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında olan Meizu E3, iddialı görünüyor.

Teknik özellikleri tarafında 6 inçlik Full HD+ (2160 x 1080) 18:9 ekran sunan E3, Snapdragon 636’dan güç alıyor. Bunu 6 GB LPDDR4X bellek, 64 GB ya da 128 GB depolama seçenekleri sunan cihaz, 3.360 mAh bataryasıyla da 6 saatlik oyun, 86 saatlik de video performansı sunabiliyor. 20W mCharge ile hızlı şarj desteği sunabilen telefon, kamera konusunda da iyi.

Arkada f/1.9 diyafram sunan 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensörü ile f/2.6 diyaframlık ve 20 MP çözünürlüğünde Sony IMX350 sensörlü çift arka kamera ile kutudan çıkacak. 1.8x optik, 2.5x kayıpsız zoom seçeneği sunan E3, önde ise f/2.0 8 MP kamera sunuyor.

Meizu E3 Fiyatı

Android 7.1.1 Nougat tabanlı Fylme 7 OS kullanan telefon, 285 dolar ve 315 dolar fiyatlarıyla piyasadaki yerini alıyor. Ülkemize resmi olarak giren Meizu Türkiye‘nin söz konusu cihazı getirip getirmeyeceği ise şu an için net değil.