Meizu 21X özellikleri sızdırıldı. Bir süredir Meizu telefon pazarından çekildi haberlerini duyuyorduk. Son sızıntılar, Meizu’nun akıllı telefon sektöründen çekilme söylentilerini yalanlıyor ve şirketin yeni bir model üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Meizu 21X özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Meizu 21X Özellikleri Ortaya Çıktı: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci ve Uygun Fiyat ile Gelecek

Meizu’nun yeni akıllı telefonu Meizu 21X’e dair heyecan verici sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre, Meizu 21X’in büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı ve Samsung Galaxy AI gibi yapay zeka tabanlı özelliklere odaklanacağı biliniyordu. Ancak yeni bilgiler, telefonun teknik özelliklerine dair daha net detaylar sunuyor.

Son sızıntılara göre, Meizu 21X’in 3C sertifikasında tespit edildiği ve 66W şarj hızını desteklediği belirtiliyor. Bu, kullanıcıların telefonlarını daha hızlı bir şekilde şarj edebilecekleri anlamına geliyor. Önceki bilgiler, telefonun 5.500 mAh pil kapasitesine sahip olacağını öne sürmüştü, bu da uzun süreli kullanım için güçlü bir batarya performansı sağlayacağını gösteriyor.

Yaklaşan Meizu 21X’in M468Q model numarasına sahip olduğu ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacağı iddia ediliyor. Bu, telefonun yüksek performanslı işlemciye sahip olacağını ve kullanıcılara akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor. Meizu’nun diğer modelleri olan Meizu 21 ve Meizu 21 Pro‘da Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunuyor, bu da Meizu 21X’in uygun fiyatlı amiral gemisi katili diyebileceğimiz bir seçenek olabileceğini işaret ediyor.

Telefonun ismi hakkında belirsizlik devam ediyor. Bazı kaynaklar, telefonun “21X” olarak adlandırılacağını öne sürerken, şirketin farklı bir isim seçebileceği de söyleniyor. İsim ne olursa olsun, bu cihazın Meizu 21 serisinin bir üyesi olacağı ve amiral gemisi katili akıllı telefon segmentinde yer olacağını söylemek mümkün.

Meizu’nun yeni akıllı telefonu, şirketin teknolojiye olan bağlılığını ve pazardaki varlığını sürdürme kararlılığını gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 66W şarj hızı gibi güçlü özelliklerle donatılan telefon, kullanıcılara yüksek performans ve hızlı şarj imkanı sunacak. Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, Meizu hayranları telefonun lansmanını heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Meizu akıllı telefon nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!