Meizu, Çin’de Meizu 21 serisi akıllı telefonlarının lansmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, son günlerde seri hakkında hakkında paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekti ve şimdi markanın Meizu 21 Pro modelini de tanıtıp tanıtmayacağı merak konusu oldu. Bunlar merak edilirken, cihazların muhtemel fiyatları sızdı.

İçindekiler Meizu 21 Serisinin Çıkış Tarihi Yarın Açıklanacak

Meizu 21 Serisinin Çıkış Tarihi Yarın Açıklanacak

Yeni tarihli bir Weibo gönderisinde şirket, Meizu 21’in lansman tarihini yarın açıklayacağını doğruladı. Ayrıca, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, cihazın fiyatı hakkında bir ipucu verdi.

Meizu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Shen Ziu’nun yaptığı Weibo paylaşımına göre, şirket serinin lansman tarihini yarın açıklayacak.

Cihazın resmi fiyatı henüz onaylanmamış olsa da, ön siparişler Çin’de 15 Kasım’dan bu yana alınıyor. Meizu, Meizu 21 için ön siparişlerin şimdiden 100.000 adedi aştığını duyurdu ki bu, cihazın Çin pazarında büyük bir ilgi göreceğini gösteriyor.

Fiyat konusunda ise Digital Chat Station adlı sızıntı kaynağı, Meizu 21’in yaklaşık 555 dolar civarında fiyatlandırılmasını beklediğini iddia etti. Bu fiyatlandırma, Meizu 21‘i Xiaomi 14 serisi, iQOO 12 serisi ve Vivo X100 serisi gibi 555 dolardan başlayan diğer akıllı telefonlarla doğrudan rekabete sokuyor.

Meizu 21’in Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine ve büyük olasılıkla FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,55 inç Samsung AMOLED ekranına sahip olduğu doğrulandı.

Cihazın ekranınında ultra ince, sadece 1,74 mm kalınlığında, kçerçeveler bulunuyor. 4.800mAh batarya, muhtemelen 80W hızlı şarjı destekleyecek. Bunlar cihazı segmentinde öne çıkaracak özellikler.

Raporlara göre, cihazda OIS özellikli 50 megapiksel birincil arka kamera, ultra geniş açılı lens ve bir telefoto kamera yer alacak. Ayrıca, cihazın arka panelinde RGB-LED flaş bulunacağı belirtiliyor.

Meizu cephesi ayrıca elektrikli otomobil üreticisi Polestar için Polestar Phone adında bir telefon da tasarlıyor. Bu telefonda Meizu’nun FlymeOS işletim sistemine benzer bir işletim sisteminin de bulunması bekleniyor.

Meizu harika donanıma sahip telefonlar üretse de, ne yazık ki Çin dışında bu cihazları göremiyoruz. Umuyoruz ki, Çinli dev bu yıl geleneği değiştirir.

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