Çinli teknoloji devi Meizu bir süredir Meizu 21 serisi üzerinde çalışıyordu. Meizu 21 tanıtılmıştı ancak herkes Meizu 21 Pro’nun tanıtılmasını bekliyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Meizu 21 Pro tanıtım tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Meizu 21 Pro tanıtım tarihi ne zaman?

Meizu 21 Pro tanıtım tarihi Meizu tarafından resmi olarak açıklandı. Meizu tarafından açıklanan Meizu 21 Pro tanıtım tarihine göre akıllı telefon 29 Şubat tarihinde MWC 2024’de tanıtılacak. Yayınlanan görselde akıllı telefonun 6.79 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı da yazıyor.

Meizu 21 Pro kamera özellikleri tarafında ne sunacak?

Meizu 21 Pro kamera özellikleri tarafında üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı ve periskop lensli bir telefoto kamera eşlik edecek.

Meizu 21 neler sunuyor?

Meizu 21, 6,55 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekrana sahip. Panel, simetrik 1,74 mm yan ve üst çerçevelere sahiptir ve otomatik modda 1.100 nit’e kadar en yüksek parlaklığı sunuyor. Telefon, siyah, mor, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle sunulmaktadır; beyaz renk seçeneği aynı zamanda renk uyumlu beyaz ekran çerçevelerine sahip.

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2023’ün sonlarında piyasaya sürülen Meizu 21, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipini yonga seti ve 12 GB’a kadar RAM ile 512 GB depolama alanı ile geliyor. Arka kamera bölümü, Meizu 20’deki metal kamera halkaları tasarımını korurken, f/1,69 diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera ile donatılmış büyük bir Samsung ISOCELL HP3 sensörüne sahip.

Telefon aynı zamanda 13 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP portre kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, bildirimler için önceden belirlenmiş bir renk veya deseni gösteren RGB halka flaşı özelliği bulunmaktadır. Meizu 21, IP54 derecesine sahip ve 80W hızlı şarjlı 4.800 mAh bir pil ile donatılmış durumda.

Meizu 21, Android 13 tabanlı FlymeOS 10.5 işletim sistemini kullanıyor. Ayrıca, Meizu’nun ana şirketi Geely’nin Lynk & Co 08 elektrikli SUV’si ile uyumlu olan FlymeAuto’yu destekleyen ilk araç olarak hizmet veriyor. Bu özellik, üreticinin araç içi bilgi-eğlence sistemi Flyme Auto’yu desteklemektedir. Meizu ayrıca, 2024’ün ilk çeyreğinde Meizu DreamCar MX aracını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.