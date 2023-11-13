Meizu, bu yıl Snapdragon 8 Gen 3 destekli amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanan akıllı telefon üreticilerinden biri. Bugün yapılan açıklamaya göre, Meizu 21 serisinin ön rezervasyonu 15 Kasım’da başlayacak, bu da lansmanın çok da uzakta olmadığını gösteriyor.

Markanın resmi teaser’ı, Meizu 21 serisinin şimdiye kadar en ince alt çerçeveye sahip olacağını vurguluyor. Teaser, Meizu 21’in çenesinin sadece 1,74 mm olacağını gösteriyor. Çin’deki müşteriler, Meizu 21 serisini satın almak isteyenler, 15 Kasım’dan itibaren 1 Yuan karşılığında ön sipariş verebilecekler.

İçindekiler Meizu 21 özellikleri belli oldu

Meizu 21 özellikleri belli oldu

Meizu 21 ve 21 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılacağı doğrulansa da, marka henüz bu telefonlarla ilgili diğer ayrıntıları veya teknik özellikleri resmi olarak açıklamış değil.

Meizu’nun yeni canavarı, M461Q model numarasını taşıyor ve geçtiğimiz günlerde Çin’in 3C otoritesi tarafından onaylandı. Sertifika, cihazın 80W şarj desteği ile gelebileceğini ortaya koyuyor. M461H ve M461S model numaralarının da Meizu 21’e ait olduğu raporlar arasında yer alıyor.

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Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre, Meizu 21’in bataryası 4.800mAh, Meizu 21 Pro’nun ise 5.020mAh olacak. Her iki telefonun da 80W kablolu şarjı desteklediği belirtilirken, Pro modelinin ayrıca 50W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

Meizu 21’in M481Q ve M481S model numaralarını taşıdığı iddia ediliyor. Şirket, yeni serisinin gelişiyle ilgili dedikoduları yayınlamaya başladığı için her iki telefonun da Çin’de Kasım sonu veya Aralık başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.