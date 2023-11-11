Bu videoda orta üst segmentte yer alan iki telefon Xiaomi 13T ve OnePlus Nord 3 5G’yi kıyaslıyoruz ve hangi telefonun daha alınabilir olduğuna karar veriyoruz. İki telefon da 25.000 TL dolaylarında tüketicilerle buluşuyor. Peki siz olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Leica destekli Xiaomi 13T mi yoksa Dimensity 9000 işlemcili OnePlus Nord 3 5G mi? Çok daha fazlasını bu videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler.

Xiaomi 13T Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm, 197 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ 144Hz, 68 Milyar Renk, 2600 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

RAM/Depolama: 12GB RAM / 256GB RAM

Kamera: 50MP + 50MP + 12 MP / 20MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör, Dolby Atmos

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W Turbo

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

OnePlus Nord 3 5G Teknik Özellikleri

Tasarım: 162 x 75.1 x 8.2 mm 193,5 Gram

Ekran: 6.74 inç Fluid AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 1450 nits

İşlemci: Dimensity 9000

RAM/Depolama: 16GB/256GB

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 16MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 80W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Xiaomi 13T ve OnePlus Nord 3 5G modellerini Hepsiburada üzerinde göz atmak için; https://app.hb.biz/jN6LBnYrFbr3

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