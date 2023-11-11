Bu videoda orta üst segmentte yer alan iki telefon Xiaomi 13T ve OnePlus Nord 3 5G’yi kıyaslıyoruz ve hangi telefonun daha alınabilir olduğuna karar veriyoruz. İki telefon da 25.000 TL dolaylarında tüketicilerle buluşuyor. Peki siz olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Leica destekli Xiaomi 13T mi yoksa Dimensity 9000 işlemcili OnePlus Nord 3 5G mi? Çok daha fazlasını bu videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler.
Xiaomi 13T Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.2mm x 75.7mm x 8.49mm, 197 gram
Ekran: 6.67 inç FHD+ 144Hz, 68 Milyar Renk, 2600 nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra
RAM/Depolama: 12GB RAM / 256GB RAM
Kamera: 50MP + 50MP + 12 MP / 20MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör, Dolby Atmos
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67W Turbo
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC
OnePlus Nord 3 5G Teknik Özellikleri
Tasarım: 162 x 75.1 x 8.2 mm 193,5 Gram
Ekran: 6.74 inç Fluid AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 1450 nits
İşlemci: Dimensity 9000
RAM/Depolama: 16GB/256GB
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 16MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 80W SuperVOOC
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
Xiaomi 13T ve OnePlus Nord 3 5G modellerini Hepsiburada üzerinde göz atmak için; https://app.hb.biz/jN6LBnYrFbr3
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