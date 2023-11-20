Çinli teknoloji devi Meizu, bir süredir Meizu 21 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun fiyatı ortaya çıktı. Detaylara bakalım.

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Sızdırılan posterde bizleri oldukça şık bir akıllı telefon karşılıyor. Akıllı telefon oldukça dar çerçeveler ve küçük bir ön kamera ile birlikte geliyor.

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefonun fiyatları sızdırılmıştı. Meizu Grup Başkanı ve CEO’su Shen Ziu’nun paylaştığı Weibo gönderisine göre Meizu 21’in lansman tarihi yarın açıklanacak. Cihazın resmi fiyatı teyit edilmemiş olsa da Çin’de ön siparişler 15 Kasım’dan bu yana açık. Digital Chat Station kaynaklı bir sızıntıda ise akıllı telefonun 4000 yuan (555 dolar) fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

Meizu 21 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. 6.55 inç büyüklüğündeki bu ekranda Samsung markalı AMOLED ekran paneli kullanılacak.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti 80W kablolu hızlı şarja sahip 4800 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Kamera tarafında ise Meizu 21, OIS özellikli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya ultra geniş lens ve telefoto kamera eşlik edecek. Arka tarafta RGB-LED flaş bulunacak.