Meizu 18 ekran altı ön kamerasıyla görüntülendi

Fiyat, performans odaklı ürünleriyle öne çıkan Meizu’nun, yeni telefonu ekran altı kamerasıyla görüntülendi. amiral gemisi Meizu 18, geliyor.

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Meizu, merkezi Çin’de olan bir tüketici elektroniği şirketidir. 2003 yılında Jack Wong tarafından kurulan şirketin merkezi, Zhuhai’de yer almaktadır. MP3 ve MP4 üreterek hayatına başlayan Meizu, daha sonra akıllı telefon gibi ürünleriyle adını duyurmuştur. Şirket, 2015 yılı itibarı ile 20 milyonun üzerinde satış rakamı ile dünyanın en büyük 11. akıllı telefon üreticisidir. Telefonlarında işletim sistemi olarak Android üzerine kurulmuş, Flyme OS kullanmaktadır. Uygun fiyatlı ürünleriyle öne çıkan, Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni amiral gemisi görüntülendi. Meizu 18 ekran altına gizlenmiş ön kamerayla geliyor.

Meizu 18

Meizu 17, 2020 Mayıs ayında tanıtılmış ve satışa sunulmuştu. 2021 yılı akıllı telefon rekabetinde geri kalmak istemeyen Meizu, bu sene yeni modelini erken tanıtacak. Sızıntılara gelmeye başlayan Meizu 18, ortaya çıkan bir videoda görüntülendi. Amiral gemisi özellikleriyle karşımıza çıkacak olan telefon, anlaşılan o ki, oldukça ilgi çekici bir özelliğe sahip olacak. ZTE Axon 20’de gördüğümüz ekran altı ön kamera teknolojisi, Meizu 18 modelinde karşımıza çıkacak. Telefon muhtemelen 18, 18 Pro ve 18 Pro Max olarak adlandırılan üç modelle gelecek. Hakkında çok fazla şey bilinmese de bu modellerin sırasıyla 30W, 40W ve 120W hızlı şarj destekleyeceği biliniyor. Geleneksel olarak Qualcomm Snapdragon 888 işlemci de beklenen özellikler arasında.

Meizu 17 özellikleri

Meizu 18 modelinden, bir sene önce çıkan Meizu 17 özellikleri ise şöyle;

Ekran : 6 inç, FHD+ Super AMOLED

: İşlemci : Snapdragon 865

: GPU: Adreno 650

RAM : 8GB (LPDDR4X)

: Depolama: 128 GB (UFS 3.1)

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C,

Batarya: 500 mAh (30W hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi : Android 10, Flyme OS 8

: Ağırlık: 199 gram

Boy : 160 mm

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