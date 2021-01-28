Omdia’nın araştırmalarına göre 2020 yılı 4. çeyrekte akıllı telefon pazarı %4.7 büyüdü

2020 yılında, akıllı telefon pazarı Covid-19 salgınından dolayı yaşanan sıkıntılara bağlı olarak büyük yara almıştı. Omdia tarafından yapılan araştırmaya göre ise 2020 yılının dördüncü çeyreğinde pazarda, %4.7 oranında büyüme gerçekleşti. Total anlamda bir düşüş gerçekleşse de 4. çeyrekte yaşanan bu durum; 2019 yılının 3. çeyreğinden beri ilk kez gözlemleniyor.

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Yıldan yıla satışlar nasıl değişti?

Global satış rakamları 2019 yılının 4. çeyreğinde 363 milyondu. Bu rakam, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise 381.1 milyona ulaştı. Diğer bir deyişle çeyrekten çeyreğe olan satışlarda, %4.7 oranında büyüme gerçekleşti. Bu durum bizlere, akıllı telefon endüstrisinin, Covid-19 kaynaklı yaralarını hızla sardığını gösteriyor. Fakat durum ne kadar iyiye gidiyor gibi görünüyor olsa da; yıllık satış bazında %6.7 oranında bir düşüş var. Öyleyse gelin, yaşanan yıllık düşüşü Omdia’nın yayınladığı tablo üzerinden inceleyelim.

2019 ve 2020 yılı satış rakamları:

Sıralama Üretici 2020 2019 Yıldan Yıla Değişim Oranı Satış Adedi (milyon) Toplam Satış Adetlerindeki Oranı Satış Adedi (milyon) Toplam Satış Adetlerindeki Oranı 1 Samsung 257 20% 294 21% -12.8% 2 Apple 204 16% 195 17% 4.6% 3 Huawei 189 15% 241 14% -21.6% 4 Xiaomi 148 11% 124 9% 19.6% 5 Vivo 108 8% 105 8% 2.5% 6 Oppo 105 8% 111 8% -5.0% 7 realme 39 3% 25 3% 55.9% 8 Motorola 33 3% 37 2% -9.7% 9 LG 30 2% 34 2% -12.0% 10 Tecno 23 2% 16 1% 42.0% Diğerleri 158 12% 205 15% -22.9% Toplam 1,294 100% 1,387 100% -6.7%

Tablodan da görebildiğimiz üzere, listenin ilk 3 sırasındaki markalardan sadece Apple yıllık bazda satış oranlarını artırabilmiş. Samsung, her ne kadar 1. sırada olsa da; yıllık bazda %12.8 oranında bir düşüş yaşamış. Kafanızda daha net bir fikir oluşması açısından Omdia’nın açıkladığı bir başka tabloyu da paylaşalım.

Marka bazında üretim oranları

Sıralama Üretici 2020 Yılı 4. Çeyrek 2020 yılı 3. Çeyrek 2019 Yılı 4. Çeyrek Çeyrekten Çeyreğe Değişim Oranı Yıldan Yıla Değişim Oranı Satış Adedi (milyon) Toplam Satış Adetlerindeki Oranı Satış Adedi (milyon) Toplam Satış Adetlerindeki Oranı Satış Adedi (milyon) Toplam Satış Adetlerindeki Oranı 1 Apple 84.5 22% 41.5 12% 70.1 19% 103.7% 20.5% 2 Samsung 62.2 16% 81.2 23% 70.0 19% -23.4% -11.1% 3 Xiaomi 47.2 12% 44.5 12% 32.7 9% 6.1% 44.5% 4 Vivo 34.5 9% 30.2 8% 24.5 7% 14.2% 40.8% 5 Oppo 34.1 9% 28.0 8% 25.8 7% 21.7% 32.1% 6 Huawei 32.0 8% 51.9 15% 56.0 15% -38.3% -42.9% 7 realme 14.3 4% 14.5 4% 7.3 2% -1.7% 96.3% 8 Motorola 9.8 3% 10.5 3% 10.3 3% -7.0% -5.1% 9 LG 8.2 2% 9.3 3% 7.8 2% -12.1% 5.2% 10 iTel 8.2 2% 5.6 2% 3.2 1% 45.7% 154.3% Diğerleri 46.1 12% 40.0 11% 56.3 15% 15.4% -18.1% Toplam 381.1 100% 357.3 100% 364.0 100% 6.7% 4.7%

Gördüğümüz üzere 2020 yılının dördüncü çeyreğinde satış adedi bazında en başarılı üretici Apple. Apple ile ilgili diğer bir ilginç detaysa; Apple’ın 204 milyon satış adediyle satışlarını 2019 yılına oranla %4.6 artırması. Apple’ın 5G destekli ilk cihazını satışa sunmasının da, bu büyümede ciddi bir payının olduğu düşünülüyor. Ayrıca Apple, yeni bir üründe şimdiye kadarki en büyük hasılat rekorunu açıkladı. Fakat bu durumun yaşanmasında, Apple’ın bu yıl yeni iPhone modelini geçtiğimiz yıllara kıyasla daha geç tanıtmasının da payı var. Satışlar haliyle 4. çeyreğe sarkınca, Apple’ın karı da 3. ve 4. çeyrek arasında bölünmemiş oldu.

Samsung ve Huawei gibi markalar ne durumda

2. sıradaki Samsung’a da göz atalım. Gördüğünüz üzere Samsung, 62.2 milyon satış adediyle geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla %11.1 düşüş yaşadı. Yıllık bazdaysa Samsung, 257 milyon adetle 2013 yılından bu yana en düşük satış rakamını gördü. Aynı şekilde Covid-19’un başlangıç sürecinde Samsung, Avrupa’da ciddi manada düşüş gösteren satış adetlerinden de kötü etkilenmiş durumda.

3. Sırada ise Xiaomi var. Bu çeyreği 3. sırada kapatmayı başaran Xiaomi, 47.2 milyon adet akıllı telefon satmayı başardı. 2019 yılının 4. çeyreğiyle karşılaştırdığımız zaman Xiaomi, satışlarını %44.5 oranında artırmış durumda. Görüldüğü gibi Xiaomi’nin bu başarısı da, ayrıca dikkat çekiyor. 2020 yılı boyunca 148.3 milyon akıllı telefon satan Xiaomi; aynı zamanda şimdiye kadarki en yüksek yıllık satış rakamına da ulaştı.

4. sıra için Oppo ve Vivo arasında ciddi bir çekişme mevcut. Çok küçük bir farkla öne geçen Vivo, yıllık bazda satışlarını %40.8 oranında artırmayı başardı. Huawei ise, A.B.D. yaptırımlarının etkisinde zor bir yıl geçirdi. Bu sebepten ötürü, Huawei’nin 2020 yılı satış rakamları maalesef çok da parlak durumda değil.