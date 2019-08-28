Meizu 16s Pro tanıtıldı!

Meizu 16s Pro, Çin‘de gerçekleştirilen bir etkinlikle duyuruldu. Meizu’nun yeni amiral gemisi, alışılmışın dışında tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu konuda standart çizgisini koruyan firma, 6,2 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir ekrana sahip ve süper ince çerçeveleriyle kesintisiz bir görüntüyü kullanıcılarına sunuyor.

Meizu 16s Pro modelinde parmak izi sensörü ekranına entegre bir şekilde geliyor. Bu sensörün artık çok daha hızlı çalıştığı belirtiliyor. Gerçekten çok şık olan akıllı telefon dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Gücünü Qualcomm’un son işlemcisi Snapdragon 855+’tan alan 16s Pro, 8 GB’a kadar RAM‘in yanı sıra Android 9 Pie tabanlı Flyme OS 8 işletim sistemiyle birlikte geliyor. 3.600 mAh kapasitesinde bir pille karşımıza çıkan telefon, 24W’lık hızlı şarj sunuyor.

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Meizu’nun son amiral gemisi, 16s’ye oranla %25 daha hızlı çalıştığı belirtiliyor. Son zamanlarda çıkan amiral gemilerinin büyük bir çoğunluğunda bulunmayan 3,5 mm’lik kulaklık girişi, Meizu’nun 16s Pro modelinde de bulunmuyor.

Bağlantı tarafında USB-C kullanan 16s Pro, 6 GB RAM + 128 GB için 376 dolar, 8 GB RAM + 128 GB için 418 dolar, 6 GB RAM + 256 GB içinse yaklaşık olarak 460 dolar yurtdışı fiyatına sahip. Meizu’nun merakla beklenen telefonunun Türkiye fiyatı ve satış tarihi henüz bilinmiyor.

Meizu 16s Pro modelinin teknik özellikleri: