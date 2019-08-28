PUBG Season 4, PlayStation 4 ve Xbox One’a geldi!

PUBG Season 4 güncellemesi bugünden itibaren PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarına da sunulmaya başlandı.

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PUBG Season 4 yenilikleri

Yeni sezonda, PUBG’nin ilk haritasına yeni bir görünüm kazandıran Erangel Görsel Güncelleştirmesi’nin yanı sıra oyunculara yeni görevler ve ödüller sağlayan Survivor Pass 4: Aftermath modu da bulunuyor. Ayrıca PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları oyun içi güncellemeleri de artık daha hızlı alacaklar. PC‘ye çıkan yeni içeriklere en geç iki hafta içinde ulaşabilecekler.

Bu sayede yeni sezonla beraber oyunun her platformda aynı hızda ilerlemesi sağlanacak. Yapılan testlerin ardından canlı sunucuları da içeren Cross Network Play özelliği de kullanıcılara Ekim ayından itibaren sunulmaya başlanacak.

Dördüncü sezonda bunların dışında; askeri üs, Mylta Power, taş ocağı, konak, cezaevi gibi çeşitli arazilerde kimi değişiklikler yapılacak. Erangel‘de önemli güncellemeler olacak. Siperler, patlama izleri, kamuflaj ağları, engeller gibi detaylardaki görseller de değişecek. Son olarak Erangel‘e “bulutlu” hava durumu da eklendi.