Meizu 16 ısınma testi (PUBG Mobile ve 4K video)

Meizu 16 ısınma testi videomuzda, telefonun ısınma ve batarya değişim durumuna yakından bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk önce 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık, daha sonra ise 10 dakika boyunca 4K video kayıdı gerçekleştirdik.

Bu süreç boyunca %100 pil durumuyla başladığımız test, bakalım 20 dakika sonra ne seviyeye indi? Ayrıca hem oyunda hem de video testinde cihazın sıcaklık durumunu da videomuzdan görebilirsiniz.

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Meizu 16 ısınma testi sonuçları

Teste başladığımızda en yüksek sıcaklık 25.3 dereceydi ve PUBG Mobile oynamaya başladık. 5 dakikanın sonunda cihaz maksimum ön tarafta 33.6 derece, arka tarafta ise 32.5 derece ısındı. Pil durumu ise 5 dakika sonrasında %98 oldu. PUBG Mobile‘da 10 dakikaya geldiğimizde ön tarafın en yüksek sıcaklığı 35.4, arka tarafın ise 34.3 oldu. Şarj durumu ise 10 dakikanın sonunda %100’den %97 oldu.

4K videoya geçtiğimizde ise ilk 5 dakika sonunda ön tarafta 40.7 derece, arka tarafta ise 36.1 derece gördük. Pil durumu ise ilk 5 dakikada %97’den %94’e indi. Videoda 10. dakikaya geldiğimizde sıcaklık ön tarafta 37.8 derece, arka tarafta ise 36.6 derece oldu. Pil durumu ise testin sonunda %92’ye indi.