MediaTek MWC 2023‘te, yeni 5G teknolojilerinin yanı sıra Dimensity, Filogic, Genio, Kompanio ve Pentonic portföylerini sergileyecek. Ayrıca uydu iletişim platformlarını ve dünyanın en büyük markalarından bazılarının cihazlarını sergileyecek. Bugün ise MediaTek’in yeni teknolojileri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

MediaTek, 3GPP standartlarına dayalı 5G Karasal Olmayan Ağ (NTN) çözümü ile akıllı telefonlara ve diğer cihazlara iki yönlü uydu iletişimi getiriyor. MWC’de katılımcılar, bu çözümle çalışan cihazların yanı sıra şirketin yeni nesil Yeni Radyo NTN (NR-NTN) teknolojisini ilk kez kontrol edebilir.

MediaTek, tüketicilere en hızlı ve en güvenilir 5G bağlantısını sunmaya odaklanmıştır ve Trafik Yönlendirme, Anahtarlama ve Bölme (ATSSS) teknolojisini gösterecek. Deutsche Telekom ile birlikte şirket, MediaTek Dimensity 9200 amiral gemisi yonga seti kullanarak ATSSS 3GPP Release 16 (R16) standardı için dünyada bir ilk konsept kanıtı gerçekleştirdi. Bu, hücresel 5G ve Wi-Fi arasında geçiş yaparak istikrarlı sesli ve görüntülü arama kalitesi sağlar.

MediaTek ayrıca Ericsson ile işbirliği içinde 5G mmWave ışın teknolojisini ve Keysight 5G Ağ Öykünme Çözümleri ile mmWave için 5G UltraSave‘ini sergiliyor. Bu teknoloji, 5G özellikli cihazlar için yüksek hızlı veri iletimi sırasında pil ömrünü uzatmak için donanım ve yazılım tasarımını optimize eder.

MediaTek’in Dimensity serisi, amiral gemisi akıllı telefonların yanı sıra kitle pazarı cihazları için bağlantı, multimedya, yapay zeka ve görüntüleme gibi bir dizi teknoloji sunar. MWC’de MediaTek, Dimensity 9200 yonga setinin donanım izleme desteği, Intelligent Display Sync 3.0 ve Intelligent Image Semantic Segmentation ile amiral gemisi akıllı telefonları nasıl bir sonraki seviyeye taşıdığını vurgulayacak.

MediaTek 7000 Dimensity Serisi, yeni Dimensity 7200‘ün yer aldığı MWC’de tanıtılıyor. Bu yonga setinde iki Arm Cortex-A715 çekirdeği, altı Cortex-A510 çekirdeği, yerleşik bir AI İşleme Birimi ve bir Arm Mali G610 GPU bulunur. 4K HDR video yakalamayı, 200MP kameraları ve 4.7Gbps’ye kadar downlink’e sahip R16 Sub-6GHz 5G modemi destekler.

MediaTek, son zamanlarda kitlesel pazar oyun cihazları için tasarlanan Helio G36’yı tanıttı. Bu yonga seti, sekiz çekirdekli Arm Cortex-A53 CPU‘sundan 2.2GHz’lik en yüksek hızlar sağlar, 90Hz ekranları ve hafif AI-kamera geliştirmelerine sahip 50MP kameraları destekliyor.

İlgilinizi Çekebilir: MediaTek Dimensity 7200 Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

MediaTek’in Filogic portföyü, konut ağ geçitleri, örgü yönlendiriciler, akıllı TV’ler, akış cihazları, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve daha fazlası için istikrarlı, her zaman açık bağlantılı deneyimler sunar. MWC’de şirket, MediaTek’in endüstri lideri Wi-Fi 7/6E/6 Filogic çözümleriyle desteklenen eksiksiz bir ürün paketi sergileyecek. Şirket, CES 2023’te tüketiciye hazır Wi-Fi 7 ürünlerini tanıttı.

Harika teknolojiyi herkesin kullanımına sunmayı amaçlayan MediaTek‘in Genio platformu, çeşitli akıllı ev ve akıllı ortam cihazları için high-end, mid-tier ve temel yonga setlerine sahiptir. Kompanio yonga setleri, Chromebook’lar için çeşitli fiyat aralıklarında yüksek performans ve iyi pil ömrü sunuyor.