MediaTek, şirketin yeni 7000 serisindeki ilk yonga seti olan MediaTek Dimensity 7200 ile karşımıza çıktı. Bu yeni yonga seti Dimensity 8200 ile aynı olan 4nm sınıfı işlemi kullanıyor ve 5nm’ye kıyasla gelişmiş güç verimliliği sunuyor. Orta segment telefonlara güç verecek olan bu yonga seti piyasayı iyice kızıştıracak gibi görünüyor.

MediaTek’in yeni yonga seti Mali-G610 GPU’yu korurken 2.8GHz’e kadar çalışan 2 x Arm Cortex-A715 performans çekirdeğine ve 6x Arm Cortex-A510 verimlilik çekirdeğine sahip sekiz çekirdekli CPU ile geliyor. Bu yonga seti güç tasarrufu için AI tabanlı Değişken Hız Gölgelendirme (VRS) için HyperEngine 5.0 teknolojisine, daha iyi pil ömrü için CPU ve GPU akıllı kaynak optimizasyonuna ve sorunsuz oyun için diğer yükseltmelere sahip.

HDR ile MediaTek MiraVision Display desteği HDR10+, CUVA HDR ve Dolby HDR dahil olmak üzere en son standartları destekliyor. Gelişmiş multimedya deneyimleri ve Bluetooth LE Ses teknolojisi ve kablosuz kulaklık desteği için Dual-Link True Wireless Stereo Audio için AI SDR-to-HDR video oynatma gibi özellikler de bu yonga setinde yer alıyor.

Orta segmenti şahlandıracak olan bu yonga seti, MediaTek’in 14-bit HDR-ISS olan Imagiq 765’ine sahip. Ayrıca bu SoC 200MP çözünürlüğünde sensörleri destekliyor. 4K HDR video ile video yakalamayı ve hatta kullanıcıların tüm piksel otomatik odaklama teknolojisi ile her şeyi odakta tutarken aynı anda iki kameradan Full HD çözünürlükte içerik yakalamasına olanak tanır.

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4.7Gbps’ye kadar downlink’e sahip en yeni 3GPP Release-16 standart Sub-6GHz 5G modeme sahip yerleşik 5G modeme sahip ve tri-band Wi-Fi 6E bağlantısını ve yeni nesil Bluetooth 5.3’ü destekliyor. Bu yonga setine sahip telefonları 2023’ün ilk çeyreğinde Çin pazarında göreceğiz.

İçindekiler MediaTek Dimensity 7200 vs Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 7200 vs Dimensity 8200

Dimensity 7200 Dimensity 8200 Süreç TSMC N4 (4nm sınıfı) İşlemci 2x Cortex-A715 @ 2.8GHz

6 x Cortex-A510 1x Cortex-A78 @ 3.1GHz

3x Cortex-A78 @ 3.0GHz

4x Cortex-A55 @ 2GHz Bellek Dört kanallı LPDDR5 6400Mbps, LPDDR4x, çift kanallı UFS 3.1 Kamera Imagiq 765 ISS, 200MP, 14-bit ISS, Video HDR

Video EIS Çift eşzamanlı video yakalama AI-2A (AI-AF, AI-AWB) Tüm piksel AF Imagiq 785 ISS, 320MP, 32+32+32MP, Eşzamanlı çift kamera HDR video kaydı, 5Gbps 14-bit HDR-ISS’ler / Video HDR / Video Bokeh / Video EIS / AI-Shutter / AI-AE / AI-AF / AI-AWB / AI-NR HDR / AI-HDR / AI-FD Ekran Full HD+ @ 144Hz HDR FHD+ @ 180Hz / WQHD+ @ 120Hz Video Oynatma / Video Kodlama H.264, HEVC, VP-9, AV1 / H.264, HEVC, 4K60 HDR10+ Grafikler Kol Mali-G610 MC4 Kol Mali-G610 MC6 APU’ MediaTek 5. nesil APU

APU 650 MediaTek 5. nesil APU

APU 580 (çok çekirdekli) Modem 2G-5G Çok Modlu, 5G/4G CA, 5G/4G FDD / TDD, CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA SA ve NSA modları; SA Option2, NSA Option3 / 3a / 3x, NR TDD ve FDD bantları, DSS, NR DL 2CC 200MHz bant genişliği, 4×4 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, R16 UL Geliştirme, 2×2 MIMO, 256QAM VoNR / EPS geri dönüşü Bağlantı Entegre Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R, Bluetooth 5.3, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC