MediaTek Helio P40, Enerji Tüketimi Konusunda İddialı

MediaTek, konu üst segment işlemcilere geldiğinde Qualcomm ile baş edemiyor olabilir ancak alt ve orta segment işlemcileri oldukça başarılı.

MediaTek’in yeni geliştirdiği işlemci Qualcomm’un piyasaya çıkaracağı Snapdragon 660 Lite ile yarışacak cinsten. Snapdragon 660 Lite 15$’dan satılacak.

Helio P40 adıyla çıkacak olan işlemci TSMC’nin 12 nanometre mimarisi ile üretilecek ve enerji tasarrufu konusunda en iyi işlemcilerden birisi olacak. Çin merkezli üreticinin geliştirici işlemci aynı zamanda 11-12$’lık bir fiyat etiketine sahip olacak. Şirketin amacı bu yeni işlemcinin %25’lik bir pazar payına sahip olması. Geçtiğimiz sene çıkan Helio modeli bu yıl %15’lik bir düşüş yaşamıştı.