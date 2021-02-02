Genel
MediaTek Helio M80 modemi duyuruldu!
MediaTek, orta segment pazarında kendi içinde büyük yenilikler sunan Helio M80 işlemcisini duyurdu. Yeni modeme sahip ilk akıllı telefonların yılın sonlarında duyurulması bekleniyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: MediaTek Apple için üretim yapacak
Pandemi sonrasında orta segment pazarı ise hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. İşte bu noktada en önemli üreticilerden birisi olan MediaTek ise yeni nesil 5G orta segment işlemcileri ile oldukça öne çıkıyor. Bir süredir kendisinden bahsettiğimiz MediaTek Helio M80 nihayet görücüye çıktı. Şirketin duyurmuş olduğu yeni 5G modemi Helio M80, şirketin mmWave bantlar için destek veren ilk modemi oldu.
Dimensity 1000 serisinde bulunan Helio M70 modemin halefi olan M80 sadece mmWave ağlarına destek sunmakla kalmıyor. Bununla birlikte M80; 3.76 Gbps yükleme ve 7.67 Gbps indirme hızları ile de öne çıkmayı başarıyor. Daha önceki hızlar 4,7 Gbps ve 2,5 Gbps seviyelerindeydi.
MediaTek yeni modemi Helio M80; hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri, çift 5G SIM, çift 5G NSA ve SA ağlarını ve Yeni Radyo Üzerinden Çift Ses (VoNR) desteklediğini belirtiyor. Modemin sunduğu radyo erişim teknolojilerinin tam listesi ise şu şekilde:
- 3GPP Sürüm 16 standardı
- Sub-6 GHz ve mmWave çift bağlantı ve taşıyıcı toplama
- 5G NR (FR1), taşıyıcı birleştirme ile
- 5G mmWave (FR2) 8CC’ye kadar
- Karışık Dubleks (TDD + FDD) ile 5G taşıyıcı birleştirme
- Dinamik spektrum paylaşımı (DSS) hazır
Son olarak MediaTek Helio M80 müşterilere bu yılın sonlarında ulaşacak. Ek olarak, MediaTek’in ayrıca bu yıl cihazlarda görünmesi gereken iki adet 5G modem daha bulunuyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu
Nokia aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Professional P3600 kulaklığını tanıttı. Şirketin yeni kablosuz kulaklığı özellikleriyle ve kompakt tasarımıyla dikkat çekti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: AirPods, kablosuz kulaklık pazarını domine ediyor!
Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia, Professional True Wireless Earphones P3600 isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinde listelenen ürün heyecan uyandırdı. Ancak Nokia Professional P3600 kulaklığının çıkış tarihini ve fiyatını henüz açıklamadı.
Nokia’nın yeni kulaklığı ses donanımları lisans sahibi RichGo tarafından tasarlandı ve üretildi. Bunanla birlikte Nokia Professional True Wireless Earphones P3600, kulaklık başına yalnızca 4,6 gram hafifliğe sahip. Buna rağmen kulaklıklar, sahip olduğu bataryalar ile 6 saat kesintisiz müzik deneyimi sunabiliyor.
Nokia Professional P3600, 10W ses çıkış gücüyle kullanıcılarına yüksek bir ses sunuyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth 5.2 gibi yeni bir bağlantı teknolojisini bünyesinde barındırmasıyla da bağlantı kopması riskini aza indiriyor. Kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çeken alüminyum şarj kutusunda ise 400 mAh boyutunda bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya kullanıcılara 18 saat pil ömrü vaadediyor.
Aktif gürültü önleme özelliği ile kulaklık, yalnızca dinlediğiniz müziğe odaklanabilmenizi sağlıyor. Ayrıca P3600, Ambiyans Modu ile ise çevredeki seslerden haberdar olabilmenizi sağlıyor. Çift ses sürücüsüyle gelen Nokia Professional P3600, Clear Voice Capture teknolojisi ile görüşme seslerini daha net hale getiriyor.
Sonuç olarak Nokia Professional P3600; önceki modellerden farklı olarak aktif gürültü engelleme ve çevre seslerini dinleme gibi özellikler sunuyor. Ancak bu yeni özelliklere rağmen yeni cihaz, IPX7 suya karşı koruma sertifikasından yoksun olarak karşımıza çıkıyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro vs Poco F2 Pro | Hangisini almalı? #2
Xiaomi Türkiye, Poco F2 Pro’yu ülkemizde 128Gb’lik versiyonunu 6500Tl’ye, 256GB’lik versiyonunu ise 8500TL fiyatla satışa sunmuştu. Geçtiğimiz zamanda Poco F2 Pro’nun fiyatında ciddi bir indirim yaptı. Biz de sizler için Poco F2 Pro’yu yeni fiyatıyla mercek altına aldık.
İlginizi çekebilir: Tesla, 134.000 aracını geri çağırma kararı aldı.
Hangisini almalı?
Xiaomi Türkiye’nin yaptığı indirimle şuanda Poco F2 Pro fiyat/performans olarak en tercih edilebilir modellerin başında geliyor. Kendi ailesinden rakibi olarakta Mi 10T Pro ile fiyat farkı çok az. Ayrıca Mi 10T Pro’nun stokta olmaması sebebiyle kafadaki “Acaba Poco F2 Pro tercih etmeli miyim?” sorusunu akıllara getiriyor. Özellik olarak birbirlerine çok yakın olan bu iki cihazda farklılıkları ise çok az.
Bir noktadan sonra kişisel tercihler öne çıkıyor ve önemli farklar tercih sebebini fazlasıyla etkiliyor. Hangisini almalı sorusunun cevabını sevgili Aydoğan’la kendimize göre verdik ve bu farklılıkları dile getirdik.
Genel
Elon Musk Twitter kullanmayı bırakıyor
Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı. Ünlü milyarder, sosyal medyaya bir süre ara veriyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: ihtiyacınız olabilecek Apple ürünlerini özellikle Hepsiburada üzerinden almak için; tıklayınız.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için; tıklayınız.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter ve sosyal medyayı aktif kullanan insanlardan biri. Dünyaca ünlü milyarder buradan fikirlerini, yeni duyurularını ve şirketleriyle ilgili gelişmeleri paylaşıyor. Oldukça efektif şekilde sosyal medyayı kullanan Musk, platform üzerinden zaman zaman başını belaya sokmayı da başarmıştı. Özellikle 2019 yılında kahraman bir dalgıçla ilgili yaptığı pedofili iddiasından sonra dava edilmiş ve özür dilemek zorunda bırakılmıştı. Musk, zaman zaman Twitter üzerinden şirketleri yerinden oynatıp insanlara inanılmaz paralar kazandırmayı da başardı. Attığı bir tweet, Signal adlı bir şirketin inanılmaz değerler kazanmasını da sağladı. Son olarak şaşırtıcı bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter kullanmayı geçici olarak bıraktığını açıkladı.
Off Twitter for a while
— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021
Elon Musk, Twitter kullanmaya Twitter üzerinden ara verdi
Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter kullanmaya ara verdiğini duyurdu. Yaklaşık 45 milyon takipçisi bulunan milyarder, bunu “ bir süreliğine Twitter’da yokum” şeklinde attığı bir tweet ile duyurdu. Elon Musk’ın neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu. Son dönemlerde Musk, özellikle Bitcoin ve GameStop olaylarının ardından oldukça gündemdeydi. Musk’ın destek verdiği bir Reddit olayı, GameStop hisselerinin uçmasına ve devasa bir yatırım şirketinin iflas etmesine neden olmuştu. Musk’ın son dönemlerde bu problemler sebebiyle ABD hükümeti ve bankalarıyla ciddi sorunlar yaşadığı gündemde olan bir iddiaydı. Ancak bu ilk değil. Elon Musk, Twitter’ı daha önce de bıraktığını açıklamış ve kısa süre içerisinde geri dönmüştü. Tesla yönetim kurulu içerisindeki bir grubun da Musk’ın Twitter kullanmasından oldukça rahatsız olduğu gündem olmuştu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Tesla, 134.000 aracını geri çağırma kararı aldı
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 1 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak
MediaTek Helio M80 modemi duyuruldu!
Xiaomi, Çin’de Google Servisleri’nin yüklenmesini engelledi!
Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.