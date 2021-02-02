MediaTek Helio M80 modemi duyuruldu!

MediaTek, orta segment pazarında kendi içinde büyük yenilikler sunan Helio M80 işlemcisini duyurdu. Yeni modeme sahip ilk akıllı telefonların yılın sonlarında duyurulması bekleniyor.

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Pandemi sonrasında orta segment pazarı ise hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. İşte bu noktada en önemli üreticilerden birisi olan MediaTek ise yeni nesil 5G orta segment işlemcileri ile oldukça öne çıkıyor. Bir süredir kendisinden bahsettiğimiz MediaTek Helio M80 nihayet görücüye çıktı. Şirketin duyurmuş olduğu yeni 5G modemi Helio M80, şirketin mmWave bantlar için destek veren ilk modemi oldu.

Dimensity 1000 serisinde bulunan Helio M70 modemin halefi olan M80 sadece mmWave ağlarına destek sunmakla kalmıyor. Bununla birlikte M80; 3.76 Gbps yükleme ve 7.67 Gbps indirme hızları ile de öne çıkmayı başarıyor. Daha önceki hızlar 4,7 Gbps ve 2,5 Gbps seviyelerindeydi.

MediaTek yeni modemi Helio M80; hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri, çift 5G SIM, çift 5G NSA ve SA ağlarını ve Yeni Radyo Üzerinden Çift Ses (VoNR) desteklediğini belirtiyor. Modemin sunduğu radyo erişim teknolojilerinin tam listesi ise şu şekilde:

3GPP Sürüm 16 standardı

Sub-6 GHz ve mmWave çift bağlantı ve taşıyıcı toplama

5G NR (FR1), taşıyıcı birleştirme ile

5G mmWave (FR2) 8CC’ye kadar

Karışık Dubleks (TDD + FDD) ile 5G taşıyıcı birleştirme

Dinamik spektrum paylaşımı (DSS) hazır

Son olarak MediaTek Helio M80 müşterilere bu yılın sonlarında ulaşacak. Ek olarak, MediaTek’in ayrıca bu yıl cihazlarda görünmesi gereken iki adet 5G modem daha bulunuyor.

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