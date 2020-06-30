MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.

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MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!

Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.

Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.

Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.

Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.