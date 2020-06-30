Donanım
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.
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MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.
Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.
Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.
Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.
Donanım
Redmi Display 1A monitörü tanıtıldı!
Redmi, yeni bilgisayar monitörü Display 1A modelini duyurdu. Monitör, 23.8 inç büyüklüğü, teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, akıllı telefonlarının dışında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Redmi Smart TV ve RedmiBook dizüstü bilgisayar gibi ürünler çıkaran şirket, bunların yanına şimdi de bir bilgisayar monitörü ekledi.
Oldukça şık bir tasarımı ve çerçeveleri konumuna göre ince olan model, çoklu kurulumlarla da oldukça uygun olduğu görünüyor. 23,8 inç boyutunda olan Redmi Display 1A, LCD IPS panelinde 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 250 nit parlaklığı bulunan ve 1000:1 kontrast değeri sunan cihaz, bünyesinde standart bağlantılar taşıyor. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızına sahip olan monitör, griden griye 6 ms gecikmeye sahip.
Redmi’nin yeni monitörü, 178 derecelik görüş açısı sunuyor ve mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını içeriyor. Display 1A bağlantı noktasında bir adet VGA ve bir adet de HDMI bağlantısı içeriyor. Monitör, 26 Mayıs’ta Redmi 10X serisi akıllı telefonlar, yeni bir Redmi Smart TV serisi ve Redmibook dizüstü bilgisayarlar ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Söz konusu monitörün bu özelliklerinin yanında en çok merak edilen kısmı ise elbette fiyatı. İlk olarak Çin pazarında çıkmasın beklenen Redmi Display 1A modelinin fiyat etiketi ise yalnızca 83 dolar olarak belirlenmiş. Oldukça şık bir ayak ve tasarım ile gelen bu monitörün ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
Basın Bülteni
Huawei yeni MateBook D serisinin lansmanını gerçekleştirdi
Huawei, ultra hafif Huawei MateBook D Serisi’ni Barselona’da düzenlediği lansmanda duyurdu. Genç kullanıcılar için tasarlandığı ifade edilen, farklı ekran boyutlarına sahip serinin detayları da belli oldu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, ürünle ilgili yaptığı açıklamada; “Bilgisayar kategorisi ürünlerimizde, her yenileme döneminde farklı deneyimler sunma misyonumuzu bu seride de sürdürüyoruz. Huawei MateBook D ile genç tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Şık tasarımı ve güçlü yapısıyla yeni MateBook D serisi, üretkenlik yeteneklerinin yanı sıra, oyunlarda da mükemmel bir performans sergilemek için tasarlandı” dedi.
Seri, yüzde 87‘lik ekran/gövde oranına sahip, incelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirdiği söyleniyor. FullView olarak adlandırılan ekran teknolojisine ve parlama önleyici 16: 9 IPS paneline sahip seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağladığını iddia edilen cihaz düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip olarak piyasaya çıkıyor.
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MateBook D teknik özellikleri neler sunuyor?
Huawei MateBook D AMD serisi, AMD Ryzen işlemci desteğine sahip, AMD Radeon Vega 8 Graphics ile grafik desteği sunan seri, Huawei Shark Fin Fan 2.0 adlı soğutma sistemini içeriyor. Bu sistemin, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ettiği ifade ediliyor.
Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans iddiasıyla geliyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevleri için kullanılıyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde versiyon seçenekleri de bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip olarak geliyor. 14 inç’lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm olarak ölçülüyor. Seri 56 WH pile sahip bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduruyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D Serisi PCIe arabirimini kullanıyor. SSD ve SSD+ sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çift antenli WLAN modülü de cihazda entegre olarak yer alıyor.
Seri, yenilendiği söylenen Huawei Share özellikleriyle sayesinde diğer cihazlarla daha etkin bir bağlantı sağlayabildiği iddiasında da bulunuyor.
Yenilikçi, hafif ve güçlü sloganıyla çıkan seriye dair, -özellikle Türkiyeli tüketicilerin günümüzde birincil önceliği haline gelen- fiyat konusunda ise henüz bir veri bulunmuyor.
Donanım
Qualcomm, akıllı telefonlar için dünyanın en büyük parmak izi sensörünü tanıttı
Qualcomm, şu anda Samsung Galaxys S10‘un çarpıcı ekranı altında yer alan ve 3D Sonic sensör adıyla ekran altında gömülü halde bulunan ultrasonik parmak izi tarayıcısını tanıtan ilk şirketti. Aradan geçen bir yılın ardından Amerikalı şirket, 3D Sonic Max adıyla bir parmak izini üç boyutlu olarak doğru bir şekilde taramayı vaat eden yükseltmeyi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kullanıcıların yalnızca bir parmak izi taramasına izin veren ilk sensörün aksine, 3D Sonic Max aynı anda iki parmak izi taranmasına olanak sağlıyor. Qualcomm’un ekrandan parmak izi okumada son noktası olan 3D Sonic Max, önceki nesle göre 17 kat daha büyük bir tanıma alanı sunuyor. Bu sensör sayesinde ekranın alt kısmı komple tarama alanı oluyor. Ayrıca, aynı anda iki parmak ile kimlik doğrulama, artan hız ve kullanım kolaylığı ile daha fazla güvenlik sağlıyor.
Bu özellikler, 3D Sonic Max’i dünyanın en büyük ekrandan parmak izi okuyan sensörü yapıyor. İki parmaklı kimlik doğrulamasını sağlayan sensör, sahteciliği ve yanlış sonuçları önlemek için 1 :: 50.000 yerine 1 :: 1.000.000 oranında yanılma payı vaat ediyor. Ayrıca, Qualcomm yeni sensörünün öncekinden daha hızlı olduğunu söylemesine rağmen ne kadar hızlı olduğu konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Hangi cep telefonu üreticilerinin Qualcomm’un yeni parmak izi sensörünü telefonlarında kullanacağı henüz bilmiyoruz ancak Samsung müşterilerinden biri olacak gibi görünüyor.