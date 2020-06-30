Redmi 9A ve Redmi 9C resmi olarak tanıtıldı!

Xiaomi, bu ayın başında Redmi 9‘u tanıtmıştı. Bugün ise Redmi 9A ve Redmi 9C isimli iki yeni orta segment telefonu teknik özellikleriyle birlikte tanıttı. Facebook‘ta paylaşılan resim ve yazıda, cihazın temel teknik özellikleri ve tasarımı yer alıyor.

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Redmi 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüğe sahip su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Cihaz, Helio G25 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun segmentine göre en çok öne çıkan özellikleri pil ve ekran büyüklüğü tarafında karşımıza çıkıyor. Batarya tarafında 5.000 mAh değerinde pil ile geliyor olacak. 9A, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü tek bir kamera ve ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olacak.

Redmi 9C ise Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olacak. Cihaz, 6.53 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Tıpkı 9A gibi 9C de pil odaklı bir telefon olacak. 9C, 5.000 mAh değerinde pil kapasitesi sunacak. Arka tarafta 9A‘nın 13 MP çözünürlüklü ana kamerasının yanı sıra iki adet henüz işlevleri bilinmeyen kamera bulunuyor. Ayrıca arka tarafta parmak izi okuyucusu da mevcut. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip.

Redmi 9A, 359 RM (85$), Redmi 9C ise 429 RM(100$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 9A, 7 Temmuz’da Malezya’da satışa sunulacak. 9C ise Temmuz sonunda piyasaya sürülecek.