Akıllı telefon dünyası, MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi için geri sayıma geçti. Peki bu yeni nesil yonga seti ne zaman tanıtılacak? Dimensity 9500 çıkış tarihi neden teknoloji gündeminin ilk sıralarında? Rakibi Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile arasında nasıl bir fark olacak?

MediaTek Dimensity 9500 çıkış tarihi ortaya çıktı!

MediaTek Dimensity 9500, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın iddialarına göre bu güçlü işlemci, 22 Eylül 2025’te resmi olarak tanıtılacak.

İlginç olan ise, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 modelini tanıtacağı etkinlikten yalnızca bir gün önce sahneye çıkacak olması. Yani MediaTek, rakibine karşı stratejik bir tarih seçmiş durumda.

Bu yeni işlemcinin ilk olarak vivo X300 Pro ve Oppo Find X9 Pro gibi amiral gemisi modellerde yer alması bekleniyor. Üretim tarafında TSMC’nin gelişmiş N3P (3nm) sürecini kullanan MediaTek Dimensity 9500, performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunacak.

CPU mimarisinde ARM’ın en güncel Cortex-X9 çekirdekleri yer alırken, sekiz çekirdekli yapı şu şekilde sıralanıyor: 3,23 GHz hızında bir adet Travis X930, 3,03 GHz hızında üç adet Alto çekirdeği ve 2,23 GHz hızında dört adet Gelas çekirdeği.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Dimensity 9400, TSMC’nin ikinci nesil 3nm süreciyle akıllı telefon pazarında büyük beğeni topladı. Şimdi ise MediaTek Dimensity 9500, bu başarıyı daha ileriye taşımak için geliyor.

Türkiye pazarında da özellikle amiral gemisi Android telefonlar arasında ciddi bir tercih sebebi olması bekleniyor. Özellikle oyun odaklı kullanıcılar, daha yüksek kare hızları ve düşük enerji tüketimi sayesinde önemli avantajlar elde edebilecek.

Tanıtım tarihine kadar Dimensity 9500 benchmark skorları, destekleyeceği cihaz listesi ve kamera yetenekleri gibi pek çok ek bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Mobil sektörün iki dev ismi MediaTek ve Qualcomm arasındaki bu yakın tarihler, teknoloji severleri adeta bir “çip savaşı” atmosferine sokmuş durumda.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? MediaTek Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 2’den önce tanıtılması, rekabeti nasıl etkiler? Türkiye’de bu işlemciye sahip ilk modeli almayı düşünür müsünüz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!