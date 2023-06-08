MediaTek Dimensity 9300, mobil bir yonga seti olarak büyük ilgi çekiyor. İddialara göre bu çip, dört adet X4 süper büyük çekirdeğe sahip olup Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Bionic’i geride bırakıyor. Ancak, bir popüler sızıntıcı, MediaTek’in çekirdek frekansını geçici olarak 3 GHz’ye ayarladığını ve son ayarlamaları yapmak için Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3’ünün resmi frekansını beklediğini iddia ediyor.

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Dimensity 9300, 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek üst düzey bir yonga setidir. Digital Chat Station’dan elde edilen bilgilere göre, bu çip Armv9 mimarisine dayanacak ve dört adet X4 süper büyük çekirdek içermekte olup en az 3.0 GHz saat hızına sahip olacak. Ayrıca, 4+4+1 sekiz çekirdekli bir CPU mimarisi kullanacak. Dört adet A720 büyük çekirdek de 2.0 GHz frekansında çalışacak ve Armv9 mimarisine dayanacaktır. Bu frekansların nihai olmadığı ve MediaTek’in Snapdragon 8 Gen 3’ün resmi frekansını beklediği iddia ediliyor.

Qualcomm, 24-26 Ekim tarihleri arasında 2023 Snapdragon Zirvesi’ni düzenleyeceğini ve yeni Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin bu etkinlikte duyurulabileceğini açıkladı. Bu nedenle, MediaTek, Dimensity 9300’ün CPU çekirdek frekansını ayarlayarak Qualcomm’un yaklaşan amiral gemisi yonga setiyle benzer bir performans sunabilir.

Raporlar, MediaTek Dimensity 9300’ün TSMC’nin N4P işlemiyle inşa edildiğini ve 4 nm işlem düğümüne sahip olduğunu belirtiyor. Bu işlem düğümü, N5 ve N4 süreçlerine kıyasla performans artışı ve güç verimliliği iyileştirmeleri sunmaktadır. Ayrıca, MediaTek Dimensity 9300’ün Immortalis-G720 GPU’ya sahip olacağı da doğrulandı.