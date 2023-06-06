Son yıllarda, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazların maliyeti sürekli olarak artmaktadır. Bu artış, enflasyon, tedarik zinciri kesintileri ve artan talep gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Bazı amiral gemisi telefonlarda fiyat artışının nedenlerinden biri, daha güçlü özelliklere olan taleptir. İlginç bir şekilde, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin üreticisi, Apple’ın A16 Bionic çipine kıyasla daha yüksek bir fiyatla sattığı ortaya çıktı.

Qualcomm, en son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’yi Kasım 2022’de piyasaya sürdü. O zamandan beri, birçok üst düzey Android telefonunda kullanıldı ve performansıyla sıkça övüldü. Ancak, bu yüksek performansın bir bedeli olduğu görülüyor. Qualcomm’un, akıllı telefon üreticilerine Snapdragon 8 Gen 2 yongasını birim başına 160 dolarkarşılığında sattığı bildiriliyor. Bu, Apple’ın A16 Bionic çipini yapmak için ödediği birim başına 110 dolardan daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor.

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Bu durum, Qualcomm’un, Snapdragon 8 Gen 2 için Apple’ın A16 Bionic için aldığından 50 dolar daha fazla ücret talep ettiği anlamına geliyor. Bu önemli bir fark ve Snapdragon 8 Gen 2 kullanan akıllı telefonlar için daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 için daha fazla ücret talep etmesinin birkaç olası nedeni olabilir.

Bir olasılık, Qualcomm’un karını artırmaya çalışmasıdır. Alternatif olarak, Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’nin A16 Bionic’e kıyasla üstün bir çip olduğuna inanıyor olabilir ve bu nedenle daha yüksek bir fiyatı haklı çıkarıyor olabilir. İlk bakışta 50 dolar gibi bir miktar pek önemli görünmeyebilir, ancak üreticilerin maliyetlerine kar marjlarını da eklediklerini düşündüğümüzde bu miktarın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.