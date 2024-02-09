MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi başarıya doymuyor. Tayvanlı yonga üreticisi MediaTek, Dimensity 9300 işlemcinin piyasaya sürülmesiyle büyük bir gelir artışı elde etti. Şirketin amiral gemisi yongası, geçen yıl yüzde 70’lik bir gelir artışına katkıda bulunarak MediaTek tarihindeki en başarılı ürünlerden biri olarak kaydedildi. İşte MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinin dudak uçuklatan başarısı.

MediaTek Dimensity 9300 Başarıdan Başarıya Koşuyor, Snapdragon 8 Gen 3 ve A17 Pro Ağlıyor

Dimensity 9300 öyle başarılı oldu ki, MediaTek hemen yenisi için kolları sıvadı. Dimensity 9400 modelinin bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu durum, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin henüz çıkmadığı bir dönemde TSMC’nin ikinci nesil 3nm üretim sürecine geçişi hızlandırabilir.

Ancak Dimensity 9400’ün çıkışına daha var. Bu sırada şirketin halihazırdaki canavarı olan MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinin başarısına değinmek gerekiyor. Dimensity 9300, MediaTek’in gelirine 1 milyar dolardan fazla katkıda bulundu ve bu rakamın 2024’ün ilk çeyreğinde de sabit kalması bekleniyor. Yani MediaTek resmen bir altın madeni buldu.

MediaTek CEO’su Rick Tsai, 2024’ün şirket için büyüme yılı olacağına inanıyor. İlk çeyrekte performansın yatay seyredeceği tahmin edilse de, ilerleyen çeyreklerde kademeli bir iyileşme bekleniyor. Dimensity 9300’ün MediaTek’in küresel pazar payını yüzde 35’e kadar artırabileceği öngörülüyor.

MediaTek’in tahminlerine göre, 20 milyon Dimensity 9300 işlemci sevkiyatı, şirketin yeni bir zirveye ulaşmasını sağlayacak ve Qualcomm’un hakimiyetini sarsacak. MediaTek, Dimensity 9400’ün TSMC’nin 3nm ‘N3E’ sürecinde seri üretime geçeceği bir zamanda bu büyümeden faydalanmayı planlıyor.

İlk benchmark testi sızıntıları, Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4’ün çok çekirdekli performansta birbirleriyle rekabet ettiğini ve heyecan verici bir kapışma yaşanacağını gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 3’ün birim başına 200 dolara mal olduğu tahmin ediliyor ve halefinin daha da pahalı olması bekleniyor. Bu durumda, MediaTek’in akıllı telefon müşterilerine indirim sunması ve çeşitli pazarlarda avantaj elde etmesi mümkün olabilir.

Ancak, TSMC’nin ikinci nesil 3nm sürecinde yonga setlerinin seri üretiminin maliyetli olması, MediaTek’in rakiplerini tedirgin etmek için stratejisini dikkatlice belirlemesini gerektirecek. Hem teknoloji hem de rekabetin hızla evrildiği bu ortamda, MediaTek’in piyasada güçlü bir konum elde etmek için etkili bir strateji geliştirmesi önem taşıyor.

Bu süreçte MediaTek’in yeni yatırımları için şirketin MediaTek Dimensity 9300’den elde edeceği gelirlere güvendiğini söyleyebiliriz. Eskiden MediaTek işlemcili telefon alınır mı gibi soruları çok sık duyarken, artık herkesin MediaTek işlemcilere telefonlara yöneldiğini görüyoruz.

Bu anlaşılabilir bir şey, zira fiyat performans konusunda MediaTek gerçekten rakipsiz. Sonraki işlemcilerde de MediaTek’in bu başarıyı sürdürmesi ve Apple ile Qualcomm gibi rakiplerini yerle bir etmesi bekleniyor. Mobil işlemci pazarında rekabet kızışacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek’in yeni işlemcileri neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!